Biedronka wydłuża godziny otwarcia. Dotyczy to 3100 sklepów

Biedronki czynne dłużej

Biedronka kilka razy w roku wydłuża godziny funkcjonowania placówek, aby umożliwić klientom odpowiednie zaplanowanie zakupów przed zbliżającym się odpoczynkiem. 15 sierpnia to święto i dzień wolny od pracy, który w tym roku wypada w czwartek. Duża część Polaków wybierze się z tej okazji na dłuższy wypoczynek. W odpowiedzi na potrzeby klientów ponad 3100 sklepów sieci Biedronka będzie dłużej czynnych w dniach od poniedziałku, 12 sierpnia, do soboty, 17 sierpnia. W tym tygodniu będą one funkcjonować do przynajmniej godziny 23:30. Lista godzin otwarcia sklepów Biedronka dostępna jest na stronie www.biedronka.pl/pl/sklepy.

Mega promocje na długi weekend w Biedronce

Sieć przygotowała też specjalne promocje. Do soboty, 17 sierpnia, w obniżonych cenach będzie można kupić wiele produktów, m.in.: przy zakupie 3 sztuk wszystkie dostępne żele pod prysznic w promocji 2+1 gratis (rabat o wartości najtańszego produktu). Dodatkowo klienci będą mogli kupić np. płyn do mycia naczyń Fairy – dwie butelki o pojemności 2x900 ml w cenie 17,99 zł.

Atrakcyjne promocje będą też dostępne dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka, m.in. do soboty (17.08) przy zakupie dwóch dowolnych opakowań jaj z chowu ściółkowego Moja Kurka zostanie naliczony rabat 50 proc. na drugi tańszy produkt (obowiązuje limit 4 opakowani Na fanów grilla czeka rabat 60 proc. na polędwiczkę z kurczaka w marynacie jogurtowo-morelowej lub mango lassi Czas na Grilla w cenie 9,75 zł/op. przy zakupie dwóch produktów, a także promocja 1+1 na brykiet węgla drzewnego w cenie 6,99 zł za opakowanie 2,5 kg (z kartą MB). Dodatkowo tylko we wtorek (13.08) będzie obowiązywać promocja na ręcznik papierowy Queen Mega Sweep w cenie 6,50 zł za rolkę 100m - druga rolka dostępna będzie za 1zł.

Dodatkowe zniżki na zakupy w Biedronce

Dodatkowo przez cały tydzień, aż do soboty (17.08) od godziny 20 do 23:30, we wszystkich sklepach Biedronka będą obowiązywać specjalne Rabato-godziny, podczas których pojawią się atrakcyjne promocje na wybrane produkty. Już w poniedziałek (12.08) na klientów sieci we wskazanych godzinach będzie czekała promocja na banany premium na wagę, przy zakupach z kartą lub aplikacją Moja Biedronka cena wyniesie jedyne 2,99 za kilogram (limit 3kg na kartę MB). Kolejne oferty dostępne w ramach akcji będą publikowane na stronie internetowej Rabato-godziny - Biedronka.pl.