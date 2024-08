Paliwo tańsze o 30 groszy na litrze! Wielka obniżka na długi weekend

Niższe ceny paliw na stacjach Circle K

W ramach obowiązującej od początku wakacji promocji „Summer Stop” klienci otrzymują co dwa tygodnie po dwa vouchery rabatowe do wykorzystania na dowolne paliwa. W przypadku paliw miles® oraz milesPLUS® rabat wynosi 30 gr/l. Nie będą także zawiedzeni kierowcy posiadający samochody z instalacją LPG – Circle K przewidziało dla nich vouchery ze zniżką 10 gr/l na LPG SupraGas, które również pojawiają się w aplikacji EXTRA. To dobra okazja, by zaoszczędzić podczas urlopu, szczególnie jeśli planujemy dalsze wyjazdy. Eksperci Circle K zwracają również uwagę, że oszczędności przy zakupie paliwa mogą być jeszcze wyższe, jeśli kierowcy zdecydują się na tankowanie na stacjach miejskich, które z reguły mają znacznie korzystniejszą ofertę niż stacje przy popularnych trasach szybkiego ruchu. Co ważne, vouchery zniżkowe można zrealizować nie tylko w weekend, a w każdym dowolnym dniu przez cały tydzień, co ułatwi przygotowania do letnich wyjazdów. - Poza stałymi zniżkami na paliwo, które obowiązują w ramach programu lojalnościowego EXTRA, wprowadzamy regularnie akcje rabatowe na stacjach Circle K, takie jak obecna w okresie wakacyjnym. Cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem klientów, szczególnie w sezonie letnim oraz momentach wzmożonego ruchu, który przed nami z racji długiego weekendu. Tylko w lipcu dzięki promocji powiększyliśmy bazę uczestników programu EXTRA o blisko 40 tys. nowych klientów, a wzrost liczby aktywnych członków programu wyniósł ponad 8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - mówi Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska. - Wierzymy, że obowiązujące zniżki na tankowanie dodatkowo zachęcą Polaków do samochodowych podróży. Planując je, warto pamiętać, że ceny paliw w miastach potrafią być kilkadziesiąt groszy niższe niż na stacjach ulokowanych przy drogach ekspresowych czy autostradach. Dlatego zachęcamy klientów do tankowania przed podróżą na stacjach miejskich, dzięki czemu korzyść może być jeszcze większa – dodaje Rafał Droździak. Vouchery zniżkowe są cyklicznie dodawane do konta lojalnościowego Circle K EXTRA i można je znaleźć w aplikacji mobilnej lub serwisie internetowym po zalogowaniu. Rabat z voucherami obowiązuje do maksymalnie 50 litrów w ramach jednej transakcji. Każdy klient może wykorzystać voucher w dogodnym dla siebie momencie w terminie jego ważności. Akcja zniżkowa potrwa do 31 sierpnia. Oferta jest skierowana do wszystkich uczestników programu lojalnościowego EXTRA. Aby skorzystać z rabatów, klienci powinni mieć założone konto oraz zainstalowaną aplikację Circle K.To nie koniec korzyści w okresie wakacyjnym na stacjach Circle K - sieć przygotowała również wyjątkową loterię dla swoich klientów. Wśród nagród do zdobycia znajdują się m.in. 10 000 zł na letnie podróże, 2 000 zł na wakacyjne wydatki, czy karty podarunkowe o wartości 500 zł na paliwo miles®, milesPLUS® oraz LPG SupraGas, jak również ponad 250 tys. nagród do odebrania na stacjach. Loteria trwa do 17 września 2024 roku, a warunkiem uczestnictwa w akcji jest zakup min. 20 litrów dowolnego paliwa lub produktów z oferty sklepowej o łącznej wartości co najmniej 15 zł.