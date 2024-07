Biedronka wydłuża godziny otwarcia i uruchamia całodobowe sklepy nad morzem i w górach! [LISTA]

Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów

Już od piątku (12.07) do soboty (13.07), ponad 3100 sklepów Biedronka będzie pracowało do godz. 23:30. Dyskont przygotował też specjalną ofertę w postaci Rabatogodzin i dużo promocji. Godziny otwarcia konkretnego sklepu najlepiej sprawdzić bezpośrednio w komunikacie na drzwiach placówki lub na stronie: www.biedronka.pl/sklepy.

Akcja Rabatogodziny będzie obowiązywać od piątku do soboty (12-13.07) we wszystkich sklepach sieci Biedronka w godzinach od 19:00 do 23:30. W tym przedziale czasowym możemy nabyć popularne produkty w znacznie niższych cenach. Szczegóły dotyczące ofert znajdują się na stronie internetowej biedronka.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Wyprzedaże w Biedronce

Biedronka ruszyła również z wyprzedażą artykułów tekstylnych i dekoracyjnych. Przed sklepami stanęły namioty wyprzedażowe, wypełnione wszelkiego rodzaju artykułami przemysłowymi. W dodatkowej przestrzeni przy sklepach oferowane są produkty pochodzące z poprzednich kolekcji, wśród nich także typowo wakacyjne gadżety. Klienci mogą skorzystać ze specjalnych ofert, a asortyment może różnić się ze względu na lokalizację. W okresie letnim w sklepach nadmorskich i górskich rozszerzona została oferta dań gotowych, grillowa czy napojów.

Lista sklepów z namiotami wyprzedażowymi:

Miastko, ul. Fabryczna 10

Lębork, ul. Wojska Polskiego 12

Łeba, al. Św. Jakuba 39

Nowogard, ul. Boh. Warszawy 103A

Piła, ul. Poznańska 26

Kołobrzeg, ul. Tarnowskiego 3

Dziwnów ul. Słowackiego 8A.

Sklepy całodobowe w miejscowościach turystycznych

W okresie wakacyjnym sklepy Biedronka w miejscowościach turystycznych będą dla wygody klientów funkcjonować w wydłużonych godzinach przynajmniej do 23:30, a siedem z nich będzie obsługiwać klientów całodobowo, z wyjątkiem niedziel niehandlowych.

Sklepy otwarte całą dobę:

Darłowo, ul. Wojska Polskiego 47

Darłowo, ul. Plażowa 1

Ustka, pl. Dąbrowskiego 1

Ustka, ul. Kwiatowa 1

Łeba, al. Św. Jakuba 3

Dziwnów, ul. J. Słowackiego 8A

Lesko, ul. Stawowa 16.