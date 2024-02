i Autor: materiały prasowe Dostałeś mandat za parkowanie pod Biedronką lub Lidlem? Jest reakcja UOKiK

Protesty

Biedronka zastrajkuje jak rolnicy? Możliwy paraliż sklepów

Pracownicy Biedronki zbierają podpisy pod petycją, w której żądają poprawy warunków pracy. Mają czas do 6 marca. Jeśli zarząd portugalskiego giganta nie spełni ich postulatów, to jest możliwy paraliż sklepów – pisze Dziennik Gazeta Prawa. Do strajku szykują się też pracownicy sieci Kaufland.