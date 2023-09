Kontrakty kolejowe warte są 150 miliardów złotych

-Na razie nie mogą zdradzić o jaką kwotę będą zwaloryzowane umowy ponieważ trwają negocjacje. Mogę jedynie zapewnić, że opóźnień na kolejowych inwestycjach nie będzie. Już dwukrotnie waloryzowaliśmy kontrakty, ze względu na rosnące koszty pracy, inflację, ceny materiałów budowlanych. Raz było to 5 proc., a później o 10 proc. - mówił Bittel w rozmowie z Super Biznesem w Karpaczu.

Wiceminister infrastruktury zapewnił, że "pieniądze na inwestycje kolejowe są zabezpieczone w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2030 z perspektywą do 2032 roku. Obecnie zakontraktowane są inwestycje o wartości 77 mld zł., plus w perspektywie mamy dodatkowe 80 mld zł., co w sumie daje nam ponad 150 mld zł. To oznacza że mamy otwarty front robót, tak żeby kontynuować modernizację infrastruktury kolejowej, ale nie tylko"- stwierdził Bittel.

Wiceminister dodał, że "mamy program Kolej Plus (o wartości 13,5 mld zł), w ramach którego do rewitalizacji czy budowy nowych odcinków linii o charakterze regionalnym przeznaczonych jest 1200 kilometrów szlaków kolejowych, przez co będzie podniesiona jakość podróży".

-Miliard złotych przeznaczamy na budowę nowych przystanków ich modernizację czy wydłużenie. Oczywiście celem tych dwóch programów, jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnego, tak żeby wspólnie z transportem drogowym, zbiorowym tworzyć sieć, która pozwoli zapewnić jak najlepszą ofertę w ramach mobilności społecznej. Czyli tych połączeń będzie coraz więcej w mniejszych miejscowościach, tak, żeby zwiększył się komfort nie tylko przyjezdnych turystów, ale również lokalnych mieszkańców- mówił w Andrzej Bittel w Karpaczu.

Wiceminister podkreślił, że dobra infrastruktura kolejowa oznacza rozwój gospodarczy nie tylko danego regionu, ale i całego kraju. Bittel dodał, że wszystkie te inwestycje przyczyniają się również do większego komfortu i skrócenia czasu podróży polską koleją.

