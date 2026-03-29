Upadłość biura podróży – czy turysta jest chroniony?

Tak, i to całkiem skutecznie. Branża turystyczna jest jedną z niewielu, w których prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania specjalnych zabezpieczeń finansowych.

Każde biuro podróży działające jako organizator turystyki musi posiadać gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. Jej celem jest właśnie ochrona klientów na wypadek niewypłacalności firmy.

– W branży turystycznej funkcjonuje system zabezpieczeń, którego celem jest ochrona klientów. W razie niewypłacalności biura podróży konsumenci mają możliwość odzyskania wpłat lub zapewnionego powrotu do kraju, choć w praktyce wymaga to złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów – wyjaśnia radca prawny Elżbieta Liberda.

Gdzie zgłosić roszczenie, gdy biuro upadnie przed wylotem?

Jeśli organizator turystyki ogłosi upadłość przed rozpoczęciem wyjazdu, turysta powinien zgłosić swoje roszczenie do marszałka województwa właściwego dla siedziby biura podróży.

Warto działać jak najszybciej. Zbierz wszystkie dokumenty:

umowę z biurem podróży,

potwierdzenia dokonanych płatności,

korespondencję z organizatorem.

Bez kompletnej dokumentacji odzyskanie pieniędzy może być trudniejsze lub niemożliwe.

Co się dzieje, gdy biuro upadnie w trakcie wyjazdu?

To szczególnie stresująca sytuacja – turysta jest za granicą, bez dostępu do pieniędzy i bez pewności, jak wrócić do kraju.

W takim przypadku system zabezpieczeń ma zagwarantować turystom powrót do kraju na koszt funduszu gwarancyjnego. Podstawą prawną jest tutaj ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także przepisy dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Czy można żądać więcej niż tylko zwrotu pieniędzy?

Tak. Wielu turystów nie zdaje sobie sprawy, że przysługują im dodatkowe roszczenia.

Jeśli przed upadłością doszło do nienależytego wykonania umowy, turysta może domagać się:

obniżki ceny za świadczenia niezgodne z umową,

odszkodowania za poniesione straty,

zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

To ostatnie roszczenie potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 19 listopada 2010 r. (sygn. III CZP 79/10). Jest ono niezależne od mechanizmu gwarancyjnego i stanowi osobny tor dochodzenia praw.

– Podróżny może dochodzić nie tylko zwrotu wpłat czy odszkodowania majątkowego, ale również zadośćuczynienia za zmarnowany urlop – podkreśla Elżbieta Liberda.

Największy błąd turysty po upadłości biura podróży

Bierność. To najczęstszy i najkosztowniejszy błąd.

– Najczęstszym błędem konsumentów jest bierne oczekiwanie na rozwój sytuacji. W przypadku upadłości firmy bardzo ważne jest pilnowanie terminów i formalne zgłoszenie swoich roszczeń. To często decyduje o tym, czy uda się odzyskać pieniądze – ostrzega mec. Liberda.

Terminy na zgłoszenie roszczeń są ściśle określone. Ich przekroczenie może oznaczać utratę prawa do odszkodowania.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Przepisy są skomplikowane, a procedury – wieloetapowe. Prawnicy zwracają uwagę, że rosnąca świadomość konsumencka sprawia, że coraz więcej osób skutecznie dochodzi swoich roszczeń.

Jednak w przypadku upadłości biura podróży – zwłaszcza gdy kwota jest wysoka lub roszczenia dotyczą też odszkodowania za zmarnowany urlop – warto skonsultować się ze specjalistą. Pomoc radcy prawnego lub adwokata może znacząco zwiększyć szanse na odzyskanie pieniędzy.