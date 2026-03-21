Cena wycieczki nie może być podniesiona na mniej niż 20 dni przed wyjazdem, a organizator musi zastrzec taką możliwość w umowie, podając konkretne przyczyny.

Jeśli podwyżka ceny przekroczy 8%, możesz bezkosztowo odstąpić od umowy.

Wzrost cen biletów lotniczych jest nieunikniony, zwłaszcza w związku z sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie, jednak w przypadku biletów lotniczych obowiązuje zasada ceny ostatecznej.

W przypadku odwołanych wycieczek możesz odzyskać pełne kwoty dzięki wsparciu z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Turystyczny Fundusz Pomocowy).

Podwyżki cen wycieczek a przepisy UOKiK

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może zostać podniesiona na mniej niż 20 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. To jeden z kluczowych mechanizmów ochrony konsumentów.

Jednocześnie organizator może zastrzec w umowie możliwość zmiany ceny, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. Dotyczy to przede wszystkim wzrostu kosztów transportu, np. wynikającego z drożejącego paliwa, podwyżek podatków lub opłat, takich jak opłaty lotniskowe, a także zmian kursów walut mających wpływ na koszt wyjazdu.

„Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej zmienić – reguluje to art. 45 ustawy o imprezach turystycznych. Jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 proc., można bez żadnych kosztów odstąpić od umowy” - podkreślił Urząd.

Kiedy można odstąpić od umowy bez kosztów

Granica 8 proc. ma kluczowe znaczenie dla turystów. Jeżeli podwyżka przekroczy ten poziom, klient może zrezygnować z wyjazdu bez ponoszenia dodatkowych opłat. To rozwiązanie ma chronić przed nieprzewidywalnymi i znaczącymi wzrostami cen.

Warto też pamiętać, że w przypadku biletów lotniczych obowiązuje zasada ceny ostatecznej. Oznacza to, że raz zapłacona kwota nie powinna być zmieniana.

Opcje dla turystów i wsparcie finansowe

Osoby planujące wyjazd do regionów objętych napięciami mają kilka możliwości. Mogą poczekać na decyzję organizatora, zmienić kierunek lub termin podróży albo skorzystać z prawa do bezkosztowego odstąpienia od umowy w przypadku nadzwyczajnych okoliczności.

Dodatkowo uruchomiono wsparcie finansowe. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął 5 marca przyjmowanie wniosków o zwrot środków za odwołane wycieczki. Dotyczy to imprez zaplanowanych między 28 lutego a 27 marca. Wypłaty realizowane są z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP), a turyści mogą odzyskać pełne kwoty wynikające z zawartych umów.

PTNW - Miłosz Bembinow