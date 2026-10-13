Projekt ustawy ma zapobiec trafianiu przelewów Blik na telefon do niewłaściwych osób z powodu zmiany właściciela numeru.

Proponowane zmiany prawne zobowiążą operatorów telekomunikacyjnych do informowania banków o numerach telefonów, które zmieniły właściciela.

Operatorzy telekomunikacyjni są przeciwni nowym regulacjom, uznając je za przerzucanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo płatności na ich barki.

Branża płatnicza pozytywnie ocenia projekt, wskazując na wzrost bezpieczeństwa systemu płatności Blik dla wszystkich użytkowników.

Dlaczego przelew na telefon BLIK trafia do obcego odbiorcy?

Problem błędnych transakcji wynika z mechanizmu tzw. recyklingu numerów telefonów. Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, coraz częściej pieniądze wysyłane za pomocą aplikacji bankowych trafiają do niewłaściwej osoby. Dzieje się tak, ponieważ operatorzy komórkowi po rozwiązaniu umowy z klientem wprowadzają jego numer z powrotem do puli dostępnych numerów. Jeśli poprzedni właściciel nie poinformował banku o zmianie i nie odłączył numeru od swojego konta, nowy abonent staje się nieświadomym odbiorcą przelewów. Przelew na telefon BLIK staje się ryzykowny, gdy operatorzy komórkowi ponownie przydzielają abonentom numery, które wciąż są powiązane z rachunkami bankowymi poprzednich właścicieli. Zjawisko to dotyczy zarówno osób, które świadomie zmieniły numer, jak i sytuacji, gdy właściciel numeru zmarł, a jego bank nie został o tym fakcie poinformowany.

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Nowe przepisy BLIK: Co zmieni artykuł 396a?

Odpowiedzią na rosnący problem ma być poselski projekt nowelizacji. Zaproponowane nowe przepisy BLIK wprowadzają do ustawy Prawo komunikacji elektronicznej artykuł 396a, który zobowiąże telekomy do udostępniania bankom i operatorom płatności list numerów, które mogą trafić do ponownego obiegu. W praktyce oznacza to, że dostawcy usług płatniczych, tacy jak banki czy Polski Standard Płatności, otrzymywaliby regularne zestawienia numerów telefonów, które zostały zwolnione przez abonentów. Dzięki temu mogliby na bieżąco weryfikować i dezaktywować powiązania między nieaktualnym numerem a kontem bankowym, zanim numer trafi do nowego właściciela.

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Zaproponowane rozwiązanie wywołało jednak spór między branżą telekomunikacyjną a finansową. Operatorzy telekomunikacyjni nie zgadzają się z przerzucaniem na nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo usług, których nie świadczą. Jak mówi w rozmowie z „DGP” Piotr Kędzierski, dyrektor departamentu regulacji i rynku hurtowego w T-Mobile Polska: „Ograniczenie ryzyka błędnych przelewów na telefon jest ważne, ale proponowane rozwiązanie (...) przerzuca na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek zabezpieczenia usług sektora finansowego, których operatorzy nie projektowali i nie świadczą”.

Zupełnie inaczej na sprawę patrzy sektor finansowy. Jerzy Mroczek, dyrektor departamentu prawnego Polskiego Standardu Płatności (operatora BLIK), ocenia projekt zdecydowanie pozytywnie. Jego zdaniem proponowane zmiany są kluczowe, ponieważ problem, jakim jest błędny przelew BLIK, podważa zaufanie do całego systemu płatności mobilnych.