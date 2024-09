Blisko 2 tys. zł dodatku? Kto ma szansę dostać świadczenie

Koniec z pracą urzędów od 8 do 16

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające za opiekę nad dziećmi swoimi lub przysposobionymi

Od roku 2019 można ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje kobiecie, która ukończyła 60 lat oraz wychowała co najmniej 4 dzieci.

Warunek wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest zamieszkanie w Polsce i ośrodek interesów osobistych w Polsce przez co najmniej 10 lat.

Jak uzyskać rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, konieczny jest wniosek do ZUS. Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać m.in. informację o numerach PESEL dzieci.

W przypadku pobierania emerytury lub renty w wysokości niższej niż najniższa emerytura, rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury albo renty.

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym osiągnięty został powszechny wiek emerytalny. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje w przypadku uprawnienia do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające to w praktyce substytut emerytury.