Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza bon energetyczny 2025, by chronić seniorów przed kosztami transformacji energetycznej i unijnego systemu ETS2.

Świadczenie przysługuje osobom powyżej 60/65 lat, z dochodem do 2525 zł brutto, mieszkającym w domach ogrzewanych paliwami kopalnymi.

Wysokość wsparcia to średnio 1200 zł rocznie, wypłacane kwartalnie przez ZUS od 2027 roku.

Dowiedz się, jak bon energetyczny ma złagodzić skutki "podatku od ogrzewania" i kto dokładnie skorzysta z tego wsparcia.

Bon energetyczny 2025 - co to jest i komu przysługuje?

Bon energetyczny 2025 to nowe świadczenie społeczne zaprojektowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako element Planu Społeczno-Klimatycznego. Program ma na celu ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych przed skutkami transformacji energetycznej i wprowadzenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS2.

Zgodnie z zapowiedziami minister Pauliny Hennig-Kloskiej, bon energetyczny będzie kontynuowany w kolejnych sezonach grzewczych, stanowiąc stałe wsparcie dla polskich seniorów. To odpowiedź rządu na obawy dotyczące wzrostu kosztów ogrzewania po wprowadzeniu nowych unijnych regulacji.

Kto może otrzymać bon energetyczny 2025? Kryteria

Bon energetyczny 2025 będzie przyznawany na podstawie trzech kluczowych kryteriów, które muszą być spełnione łącznie:

Kryterium dochodowe - miesięczny dochód brutto nie może przekroczyć 2525 złotych. To próg, który ma zapewnić, że wsparcie trafi do gospodarstw domowych rzeczywiście potrzebujących pomocy finansowej. Kryterium wiekowe - prawo do bonu energetycznego przysługuje kobietom, które ukończyły 60 lat oraz mężczyznom po 65. roku życia. Takie ustalenie wieku uwzględnia różnice w wieku emerytalnym między płciami. Kryterium techniczne - beneficjenci muszą mieszkać w budynkach wyposażonych w indywidualne źródła ciepła zasilane paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel czy olej opałowy. To właśnie te gospodarstwa będą najbardziej dotknięte wprowadzeniem systemu ETS2.

Wysokość i sposób wypłaty bonu energetycznego

Rząd przewidział na realizację programu bon energetyczny 2025 budżet w wysokości około 24 miliardów złotych. Średnie wsparcie dla jednego gospodarstwa domowego wyniesie 1200 złotych rocznie, co przekłada się na 300 złotych wypłacanych co kwartał.

Wypłata bonu energetycznego rozpocznie się w 2027 roku i będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Seniorzy będą składać wnioski bezpośrednio w ZUS, co ma uprościć procedury administracyjne i zapewnić sprawną realizację wypłat.

Program bonu energetycznego jest zaplanowany na pięć lat, co oznacza, że beneficjenci będą mogli liczyć na stałe wsparcie do 2031 roku. Regularne, kwartalne wypłaty mają pomóc w planowaniu budżetu domowego i łagodzeniu sezonowych wzrostów kosztów ogrzewania.

Wprowadzenie bonu energetycznego 2025 to bezpośrednia odpowiedź na planowane wejście w życie unijnego systemu ETS2, określanego mianem podatku od ogrzewania. System ten obejmie swoim zasięgiem gospodarstwa domowe, nakładając dodatkowe opłaty za emisję dwutlenku węgla.

Minister Paulina Hennig-Kloska podkreśla, że mimo starań o odroczenie systemu ETS2, rząd przygotowuje plan awaryjny chroniący polskich obywateli. Bon energetyczny ma zapobiec zadłużeniu emerytów i chronić ich przed odłączeniem od dostaw energii elektrycznej.

Jak będzie działał system bonu energetycznego?

Bon energetyczny 2025 będzie funkcjonował jako voucher energetyczny, który beneficjenci będą mogli wykorzystać na pokrycie rachunków za energię elektryczną i ogrzewanie. ZUS, jako instytucja odpowiedzialna za wypłaty, będzie prowadził rejestr uprawnionych i monitorował prawidłowe wykorzystanie środków.

Plan Społeczno-Klimatyczny przedstawiony przez resort funduszy w czerwcu 2025 roku szczegółowo określa zasady funkcjonowania programu. Bon energetyczny ma być elementem szerszej strategii transformacji energetycznej, łączącej ochronę socjalną z celami klimatycznymi.

Regularne wypłaty co kwartał mają zapewnić ciągłość wsparcia przez cały rok, uwzględniając sezonowe wahania kosztów ogrzewania. Taki system ma pomóc seniorom w planowaniu wydatków i unikaniu nagłych trudności finansowych związanych z opłatami za energię.

