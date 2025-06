Czym jest bon energetyczny i dlaczego jest potrzebny?

W obliczu nadchodzących zmian związanych z systemem ETS2, rząd szuka sposobów na złagodzenie ich wpływu na najmniej zamożnych obywateli. Jak informuje "Fakt", bon energetyczny ma być odpowiedzią na obawy seniorów, którzy mogą mieć trudności z pokryciem rosnących kosztów energii. System ETS2 zakłada wprowadzenie opłat za emisję dwutlenku węgla, co przełoży się na wyższe rachunki za ogrzewanie i prąd.

Kto otrzyma bon energetyczny? Kryteria dochodowe, wiekowe i dotyczące źródła ciepła

Nie wszyscy emeryci będą mogli skorzystać z nowego wsparcia. "Fakt" precyzuje, że bon energetyczny ma być skierowany do seniorów spełniających określone kryteria. Zgodnie z informacjami zawartymi w rządowym dokumencie, na dopłaty mogą liczyć osoby, które:

osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),

nie przekraczają określonego progu dochodowego (2525 zł brutto),

mieszkają w budynkach ogrzewanych paliwami kopalnymi (np. węglem, olejem opałowym).

Ile wyniesie wsparcie i kiedy można się go spodziewać?

Rząd planuje przeznaczyć na bony energetyczne 5,7 mld euro, czyli około 24 mld zł. Jak podaje "Fakt", przeciętne wsparcie dla gospodarstwa domowego ma wynieść około 1200 zł rocznie. Bony mają być wypłacane raz na kwartał przez okres pięciu lat. Pierwsze wypłaty planowane są na 2027 rok. "Fakt" podkreśla, że bon energetyczny może pokryć znaczną część rocznych rachunków za energię elektryczną dla osób o niskich dochodach, co pozwoli uniknąć zadłużenia i odłączenia od dostaw energii.

ETS2 – co to oznacza dla Twojego portfela?

System ETS2 to rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami, które zacznie obowiązywać od 2027 roku. ETS2 obejmie sektory transportu i budownictwa, co oznacza, że opłaty za emisję CO2 zostaną nałożone również na gospodarstwa domowe. W praktyce przełoży się to na wzrost cen paliw i ogrzewania. Tankowanie samochodu stanie się droższe, a ogrzewanie domów gazem, węglem czy olejem opałowym będzie bardziej kosztowne. Eksperci alarmują, że dla przeciętnej polskiej rodziny skumulowane koszty ETS2 w latach 2027-2030 mogą wynieść nawet 24 000 zł rocznie więcej.

"Fakt" ustalił, że wypłatą bonu energetycznego ma zająć się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Oznacza to, że seniorzy spełniający kryteria będą musieli złożyć wniosek w tej instytucji. Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków nie są jeszcze znane.

