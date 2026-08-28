Bon senioralny wchodzi w życie. Jak skorzystać ze wsparcia dla pracujących opiekunów?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-08-28 10:44

Ruszył bon senioralny, nowe świadczenie publiczne dla rodzin. To ogromne wsparcie dla pracujących opiekunów, z którego, jak wynika z badania InterviewMe, chce skorzystać aż 80 proc. Polaków. Maksymalna kwota dofinansowania to 2150 zł miesięcznie w formie usług opiekuńczych.

Para seniorów rozmawia z kobietą trzymającą dokumenty. O zasadach przyznawania bonu senioralnego czytaj na SE Superbiz.
Autor: Lordn/ Shutterstock
  • Bon senioralny, nowe świadczenie publiczne o wartości do 2150 zł miesięcznie na usługi opiekuńcze, wszedł w życie 7 sierpnia 2026 roku, z budżetem 1 miliarda złotych.
  • Wsparcie przeznaczone jest dla seniorów 65+ z dochodem do 3410 zł brutto, pod warunkiem, że ich opiekun jest aktywny zawodowo.
  • Dofinansowanie nie jest wypłacane w gotówce, lecz jako konkretne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne w domu seniora.
  • Aż 80 proc. Polaków chce skorzystać z bonu, by godzić pracę z opieką, jednak 37 proc.respondentów wciąż nie wie o istnieniu tego świadczenia.

Bon senioralny: Co to jest i ile wynosi nowe świadczenie?

Nowe przepisy wprowadzają świadczenie w formie bezpłatnego dofinansowania usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania seniora. Państwo przeznaczyło na ten cel łącznie 1 miliard złotych. Bon senioralny to nowe świadczenie publiczne, którego maksymalna wartość wynosi 2150 zł miesięcznie, co przekłada się na 50 godzin usług opiekuńczych. Wsparcie nie jest wypłacane w gotówce, lecz realizowane przez gminę jako pakiet konkretnych usług, obejmujących m.in. pomoc w codziennych zakupach, przygotowaniu posiłków, higienie czy aktywizacji społecznej.

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Dla kogo bon senioralny? Warunki, które trzeba spełnić

Program skierowany jest do seniorów, którzy ukończyli 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Aby otrzymać wsparcie, średni miesięczny dochód seniora z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł brutto. Co ważne, świadczenie skierowane jest do rodzin, w których opiekunowie pracują (na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub prowadzą działalność), a w ostatecznej wersji ustawy usunięto limity dochodowe dla pracujących członków rodziny. To kluczowa zmiana, która znacząco rozszerza grono potencjalnych beneficjentów.

Udział w programie następuje na wniosek seniora. Składa sięgo do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Pomoc jest przyznawana na podstawie umowy zawieranej między seniorem a gminą. Składanie wniosków będzie możliwe po formalnym uruchomieniu programu przez konkretny samorząd.

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