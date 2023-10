Tych obietnic wyborczych nie da się spełnić! Wydatki na armię priorytetem [WIDEO]

Po 4 latach kryzysu potrzebny nowy strategiczny plan dla polskiej gospodarki

Prezes PFR stwierdził w programie, że gdyby wyjąć z zaplanowanego budzetu 4 proc. PKB na obronność, a przeznaczyć tyle co Niemcy czyli 2 proc., nasz dług publiczny byłby zdecydowanie mniejszy, jednak w warunkach realnego zagrożenia jest to wydatek niezbędny.

"Gdybyśmy do dotychczasowych wydatków dodali jeszcze ok. 100 mld. zł, na które szacuje się obietnice wyborcze opozycji, to zbliżylibyśmy się do zadłużenia w wysokości 55 proc. PKB, a to jak wiemy w czasach rządów Donalda Tuska skończyło się likwidacją OFE. Dlatego nowy rząd musi podjąć realne decyzje, dokonać wyboru, które programy socjalne realizować, z których rezygnować. Przydałaby się nowa strategia rozwoju gospodarczego państwa, taką jak zaproponował rząd PiS na początku objęcia rządów. Taka, która nakreśliłaby priorytety rozwoju gospodarczego po 4 latach kryzysu - mówił Borys w programie Pieniądze to nie wszystko.

Pytany o przestrzeń do dalszych obniżek podatków, stwierdził, że bardziej przydałoby się uprościć przepisy podatkowe, ale żaden rząd do tej pory nie odważył się na taki krok.

Jak wyjaśnił Borys, przy takim działaniu ktoś straci, a ktoś zyska, a więc kalkulacja polityczna pokazuje, że nie opłaca się takiego kroku zrobić, bo można stracić swoich wyborców, w przypadku gdyby na skutek zmian przepisów odebrano jakieś przywileje.

Jednocześnie dodał, że mamy w Europie jeden z najniższych klinów podatkowych i jeden z najszczelniejszych systemów podatkowych w Europie.

Stąd też czy zwiększać kwotę wolną od podatku czy babciowe, wybrałbym obronność albo edukację, ale to nowy rząd będzie podejmował decyzję. Na razie nie wiemy jakie plany gospodarcze ma nowy rząd, czy będą wygaszane tarczy antyinflacyjne po nowym roku, czy część działań osłonowych będzie utrzymana - stwierdził rozmówca Huberta Biskupskiego.

Zdaniem szefa PFR, budowa CPK jest potrzebna podobnie jak merytoryczna dyskusja nad jego budową.

Jeśli dzięki szybkim kolejom i dużym hubom lotniczym (Ad-Dauha w Katarze) rozwijają się na środku pustyni miasta, zachwycamy się kolejami szybkich prędkości w Japonii, to dlaczego w Polsce krytykuje się taki pomysł, zwłaszcza biorąc pod uwagę położenie geograficzne Polski.

"Rezygnacja z lotniska CPK w Polsce będzie dużą porażką gospodarczą naszego kraju-ocenił. Uważam, że duże strategiczne inwestycje jak właśnie CPK czy te związane z transformacją energetyczną powinny odbywać się ponad podziałami politycznymi. O wartości CPK świadczy chociażby zainwestowanie dużych funduszy, które chcą wyłożyć kapitał na tą inwestycję - stwierdził Borys w rozmowie z Hubertem Biskupskim.

Pytany na koniec o to czy, będzie startował na nową kadencję szefa PFR, zapenwił, że w listoapdzie poznamy jego decyzję.