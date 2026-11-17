Import drobiu z Brazylii. Decyzja Unii już we wtorek

Wszystko ma się rozstrzygnąć we wtorek. To właśnie wtedy przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej zbiorą się, by podjąć decyzję w sprawie, która budzi ogromne emocje, zwłaszcza w Polsce. Na stole leży propozycja ponownego otwarcia unijnego rynku na drób pochodzący z Brazylii.

Za takim rozwiązaniem mocno lobbuje Komisja Europejska, która uważa, że nie ma już żadnych przeszkód do wznowienia handlu. Ostateczne słowo należy jednak nie do urzędników w Brukseli, a do rządów poszczególnych państw. To one w głosowaniu zdecydują o losie brazylijskiego mięsa w Europie.

Dlaczego Komisja Europejska chce powrotu brazylijskiego mięsa?

Skąd ten nagły zwrot akcji? Wszystko zaczęło się 1 maja 2026 roku, kiedy weszła w życie umowa handlowa Unii z krajami Mercosuru, w tym z Brazylią. To otworzyło europejski rynek dla tańszych produktów, w tym drobiu. Radość brazylijskich eksporterów nie trwała jednak długo. Już we wrześniu sama Komisja Europejska przyznała, że standardy produkcji w Brazylii pozostawiają wiele do życzenia i wprowadziła zakaz importu.

Teraz, zaledwie dwa miesiące później, urzędnicy zmienili zdanie o 180 stopni. Powodem jest opublikowany pod koniec września raport z audytu, który unijni inspektorzy przeprowadzili w Brazylii. Jak informowało Polskie Radio, w ocenie unijnych ekspertów, procedury, szkolenia inspektorów i system kontroli w Brazylii gwarantują już przestrzeganie kryteriów UE.

To, w ocenie Komisji Europejskiej, jest wystarczający powód, by ponownie wpuścić brazylijskiego kurczaka na unijne stoły.

Polscy producenci alarmują: To będzie katastrofa

Optymizmu Brukseli nie podzielają polscy przedsiębiorcy. Kiedy tylko pojawiły się informacje o pozytywnym wyniku audytu, w branży zawrzało. Przedstawiciele polskiego sektora drobiarskiego nie mają wątpliwości, że tak szybkie zielone światło dla brazylijskiej konkurencji będzie miało fatalne skutki.

Argumentują, że jeden audyt, przeprowadzony w pośpiechu, nie może dać gwarancji, że wszystkie problemy ze standardami zostały rozwiązane. Obawiają się zalewu rynku przez mięso produkowane w znacznie niższych standardach, a co za tym idzie – znacznie tańsze.

Co ciekawe, w przypadku wołowiny Komisja Europejska jest o wiele bardziej ostrożna. Tu również obowiązuje zakaz importu z Brazylii, ale nikt nie myśli o jego szybkim zniesieniu. Bruksela zapowiada, że ewentualni inspektorzy pojadą do Brazylii, by sprawdzić standardy produkcji wołowiny, najwcześniej za dwa lata. Ta niekonsekwencja jeszcze bardziej irytuje producentów drobiu, którzy czują się traktowani jako branża drugiej kategorii.

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