Bruksela ogłasza nową listę zakazów! Tego już nie będzie

UE zakaże tych plastikowych opakowań. Po 2030 roku tego nie dostaniemy w sklepie

Jeszcze w 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała wstępnie porozumienie dotyczące zmniejszenia rosnącej liczby śmieci. Według założeń do 2030 roku ilość plastikowych opakowań w państwach członkowskich ma zostać zredukowana o 5 proc., do 2035 roku o 10 proc., a do 2040 rok o 15 proc. Przepisy będą stawiały wymogi przed producentami, nie tylko pod kątem surowca z jakich jest wykonane opakowanie, ale także ich objętości, aby zapobiegać transportowi "powietrza".

Do tej pory unijne zakazy obejmowały m.in. plastikowe słomki, sztućce, czy talerze. Od 1 stycznia 2030 roku zakazane mają być także folie, w które pakowane są owoce i warzywa, jednorazowe naczynia i kubki w kawiarniach i restauracjach, jak i plastikowe saszetki na sosy, cukier, czy przyprawy. Pożegnamy się również z cienkimi torbami foliowymi w sklepach, poniżej grubości 15 mikrometrów. Wiele sklepów już zastąpiło je torbami papierowymi.

Zakazane będą również małe opakowania na kosmetyki, np. używane w hotelach. Wielu hotelarzy zaczęło wymieniać je na dozowniki, których zawartość można wymieniać. Prawdopodobnie trudniej będzie również kupić małe opakowania w sklepach, które docelowo używane są jako kosmetyki podróżne.

Ponadto wprowadzony zostanie zakaz stosowania w opakowaniach mających kontakt z żywnością o stężeniu przekraczającym dopuszczalne wartości substancji PFOA i PFOS których przenikanie do żywności może wpływać na zaburzenia hormonalne, raka, czy płodność.

UE postawi również wymogi dotyczące recyklingu

Unijne przepisy będą wymagały od kawiarni, restauracji i barów dania konsumentom możliwości skorzystania ze swojego pojemnika przy zamówieniach na wynos (w wielu miejscach już to działa). Ponadto do 2030 roku będą musiały sprzedawać 10 proc. produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku.

Przepisy wymagają również tego, aby wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych nadawały się do recyklingu, same będą musiały być wyprodukowane z surowców wtórnych.

Do 2090 roku 90 proc. pojemników na napoje (zarówno plastikowych, jak i metalowych, tj. butelki po napojach, czy puszki) będą musiały być zbierane oddzielnie i oddawane np. w formie systemu kaucyjnego. O wprowadzeniu podobnego rozwiązania w Polsce dyskutuje się już od kilku lat.

Na razie wprowadzenie powyższych przepisów nie jest pewne, bo zatwierdzić musi je Rada Europejska. Nikt się jednak nie spodziewa, aby w tej kwestii doszło do impasu.

