Bruksela wymusza nowe zasady ogrzewania gazem. Kosztowna zmiana

Dyrektywa budynkowa. Co dalej z ogrzewaniem na gaz?

Unijna dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków (ang. Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) zakłada m.in. że budynki mieszkalne w UE mają zmniejszyć średnie zużycie energii o 16 proc. do 2030 r. i o 20-22 proc. do 2035 r. "Samodzielne kotły na gaz płynny mogą być montowane w nowych budynkach do 2030 r., a w budynkach modernizowanych/remontowanych do 2040 r. Po tych terminach będzie je można montować w układach hybrydowych, czyli połączeniu z odnawialnym źródłem ciepła, np. pompą ciepła" - wyjaśnili przedstawiciele branży w informacji prasowej, cytowani przez biznes.interia.pl. Nowe przepisy, będące uzupełnieniem przyjętych wcześniej polityk klimatycznych w postaci Europejskiego Zielonego Ładu oraz pakietu Fit for 55, mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Kotły gazowe ogrzewają ponad jedną czwartą domów

Według danych z ostatniego Spisu Powszechnego ponad jedną czwartą, bo 28 proc. źródeł ciepła w polskich domach stanowiły kotły gazowe. Przedstawiciel branży podają, że od momentu uruchomienia programu "Czyste Powietrze" we wrześniu 2018 r. do końca maja 2024 r., złożono łącznie ponad 741 tys. aplikacji, z czego ponad 257 tys. (34,7 proc.) stanowiły kotły gazowe kondensacyjne.

Nowe zasady ogrzewania domów

Branża uspokaja, że paliwa gazowe nie znikną za kilka czy kilkanaście lat. Zostaną tylko połączone z dodatkowym odnawialnym źródłem ciepła. Jednocześnie wprowadzane będą alternatywne rozwiązania z udziałem paliw odnawialnych, takich jak biopropan (bioLPG) czy biometan w sieci gazowej oraz bioLNG poza nią. Dzięki temu osoby korzystające z kotłów na LPG nie będą musiały wymieniać kotła i instalacji gazowej, gdyż mogą one pracować również na bioLPG" - mówi menadżer ds. Regulacji i Relacji Zewnętrznych w firmie Gaspol Mateusz Kędzierski. "W świetle dyrektywy urządzenia zasilane odnawialnymi odpowiednikami gazów pochodzenia kopalnego, jak np. bioLPG, powinny być traktowane równorzędnie do innych urządzeń grzewczych zasilanych paliwami odnawialnymi, jak choćby pompy ciepła" - zaznaczył Kędzierski.Samodzielne kotły na gaz LPG będą dostępne na rynku "przynajmniej do 2040 r. i pozostaną w użyciu w budynkach modernizowanych i remontowanych także po tym terminie" - piszą przedstawiciele branży ogrzewania na gaz.