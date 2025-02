i Autor: Monika Czekańska

Atom w Polsce

Budowa elektrowni jądrowej. PEJ dostanie dodatkowe miliardy

Sejm uchwalił ustawę o dokapitalizowaniu z budżetu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) kwotą do 60,2 mld zł, co ma być wkładem do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Warunkiem dokapitalizowania jest zgoda KE na pomoc publiczną.