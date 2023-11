Burger Drwala w McDonald's w nowym terminie? Oto nieoficjalna data

500 plus nie sprawdziło się! 800 plus tylko dla pracujących? Polityk PSL wyjaśnia

Powrót Burgera Drwala

Kanapka Drwala jest jedną z najpopularniejszych pozycji w menu McDonald's. Sieć wprowadza ją jesienią i jest do kupienia przez krótki czas. W ubiegłym roku Kanapka Drwala pojawiła się w menu McDonald's 23 listopada, natomiast w roku 2021 wystąpiła w ofercie 24 listopada. A jak będzie w tym roku?

McDonald's do tej pory nie ogłosiło oficjalnej daty kanapki do burgera do oferty. Ale w sieci krąży nieoficjalna grafika, która może wskazywać, że w tym roku Burger Drwala wróci wcześniej.Klasyczny Burger Drwala miałby ponownie znaleźć się w ofercie już 8 listopada. Tydzień później, 15 listopada, do menu dołączyć miałyby również pozostałe warianty kanapki. To nie jedyna zmiana w McDonald's. Powrót burgera drwala wiąże się z tymczasowym wycofaniem innej popularnej pozycji z oferty fast foodu - burgera maestro. Oprócz "drwala" w menu pojawiłyby się natomiast również zakręcone frytki oraz lody McFlurry w zimowych smakach.

Ile będzie kosztować Burger Drwala w 2023 roku?

Nie znamy nie tylko oficjalnej daty, ale też ceny kanapki. Wiemy tylko, że z roku na rok jest coraz droższa. W roku 2021 klasyczny Burger Drwala kosztował jeszcze 17,40 zł, w kolejnym sezonie jego cena wynosiła już 24,90 zł. Biorąc pod uwagę coroczne podwyżki w sieci McDonald's oraz inflację możemy się spodziewać, że w tym roku koszt kanapki będzie znacznie wyższy niż dotychczas.

Ceny kanapki Drwala w McDonald’s w 2022 roku:

* Burger Drwala klasyczny – 24,90 zł;

* Burger Drwala podwójny – 29,90 zł;

* Burger Drwala z kurczakiem – 24,90 zł;

* Burger Drwala z żurawiną – 26,40 zł;

Zestawy z kanapką Drwala:

* Burger Drwala klasyczny zestaw - 30,90 zł;

* Burger Drwala podwójny zestaw - 36,40 zł;

* Burger Drwala z kurczakiem zestaw - 30,90 zł;

* Burger Drwala z żurawiną zestaw - 32,90 zł.

