Koniec zakazu handlu w Carrefourze od 18 stycznia! Pracownicy dostaną 50 proc. podwyżki

2026-01-15 11:07

Carrefour porozumiał się z pracownikami i otworzy swoje sklepy w niedzielę. Co więcej, klienci mają być zachęcani specjalnymi promocjami, które będą obowiązywać tylko w niedzielne dni otwarcia.

Wnętrze sklepu spożywczego z długimi regałami pełnymi różnorodnych produktów w opakowaniach, głównie przekąsek i artykułów suchych. Dwa rzędy metalowych półek, połączone w centralnym przejściu, tworzą perspektywę prowadzącą do dalszej części sklepu, gdzie widać kasę i obsługę. Obrazek symbolizuje dostępność handlową, o której przeczytasz na Super Biznes.

  • Carrefour Belgia otwiera wszystkie swoje sklepy w niedziele.
  • Decyzja została podjęta po porozumieniu ze związkami zawodowymi.
  • Pracownicy otrzymają dodatek do wynagrodzenia za pracę w niedziele.
  • Inne sieci handlowe w Belgii krytykują zasady niedzielnego handlu.

Carrefour otwiera sklepy w niedzielę

Jak podaje portal dlahandlu.pl, od 18 stycznia Carrefour Belgia otwiera w niedzielę wszystkie 83 sklepy własne, w tym 40 hipermarketów i 43 supermarkety Carrefour Market. 600 franczyzowych sklepów Carrefour Market i Express już wcześniej było otwarte w niedzielę.

Otwarcie sklepów w niedziele było możliwe dzięki porozumieniu ze związkami zawodowymi, zawartemu w grudniu. Praca w niedzielę ma być dobrowolna oraz płatna w formie dodatku 50 proc. do wynagrodzenia. 

Carrefour Belgia chce zachęcić klientów promocjami w niedzielę

Jak czytamy na portalu dlahandlu.pl Carrefour Belgia wprowadza promocje, które będą obowiązywać tylko w niedzielę. Np. od 18 stycznia klienci będą mogli korzystać z akcji 2+2 gratis na wypieki, czy kupić przecenionego z 7,99 do 5,99 euro kurczaka z rożna.

Otwarcie sklepów Carrefour w niedzielę ma pomóc wrócić do wzrostu i rentowności w Belgii. Celem jest zwiększenie sprzedaży niespożywczych w hipermarketach.

Konkurencja w Belgii krytykuje zasady handlu w niedzielę

W listopadzie 2025 roku Lidl zarzucał zasadom handlu niedzielnego w Belgii "nieuczciwość". Jako operator sklepów zintegrowanych musiałby płacić pracownikom 200 proc. stawki godzinowej, takiego problemu nie mają franczyzobiorcy. Zdaniem CEO belgijskiego Lidla Marjoleina Frederickxa tak skonstruowane regulacje "zaburzają konkurencję".

Podobną krytykę wystosowała także sieć Aldi, czy sieć Colruyt.

