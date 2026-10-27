Carrefour znika z Kielc. Zostały ostatnie dni

Klienci kieleckiej Galerii Echo nie zrobią już długo zakupów w tamtejszym hipermarkecie Carrefour. Sklep ma zostać zamknięty z końcem października. Jak informuje portal dlahandlu.pl, na jego miejscu szykują się duże zmiany. Zamiast kolejnego supermarketu pojawią się dwie marki, których dotąd nie było w województwie świętokrzyskim.

Do zagospodarowania jest około 6 tys. mkw. powierzchni. Zostanie ona przebudowana i podzielona między nowych najemców. Ponad 3,3 tys. mkw. zajmie IKEA, a przeszło 2,4 tys. mkw. przypadnie CentrumRowerowe.pl.

IKEA otworzy sklep w nowym formacie

Dla mieszkańców Kielc i okolic szczególnie ważną wiadomością będzie pojawienie się IKEA. Nie będzie to jednak wielki sklep znany z podmiejskich parków handlowych, lecz kompaktowy salon, dostosowany do funkcjonowania w centrum handlowym.

Klienci znajdą w nim meble i dodatki do domu, ekspozycje aranżacji wnętrz oraz fachową pomoc przy projektowaniu kuchni i systemów przechowywania. Na miejscu będą również Bistro IKEA i Sklepik Szwedzki.

– Już niedługo mieszkańcy Kielc i okolic nie będą musieli planować wyjazdu do Krakowa czy podwarszawskich Janek, żeby odwiedzić nasz sklep – zapowiada Magdalena Krokowska-Wicherek, dyrektorka regionalna IKEA na Polskę.

Kielecki salon będzie trzecią placówką szwedzkiej marki w Polsce działającą w kompaktowym formacie. Otwarcie zaplanowano na pierwszą połowę 2027 roku.

Tysiące produktów dla rowerzystów

Drugim nowym najemcą Galerii Echo będzie CentrumRowerowe.pl. Sklep zaoferuje setki rowerów oraz tysiące produktów, w tym części, odzież i akcesoria znanych światowych marek.

Oferta ma trafić zarówno do osób szukających roweru na codzienne dojazdy, jak i do miłośników kolarstwa szosowego. Klienci będą mogli obejrzeć sprzęt na miejscu i skorzystać z fachowego doradztwa, zamiast polegać wyłącznie na zakupach przez internet.

– Łączymy szeroką ofertę internetową z możliwościami zakupów stacjonarnych – podkreśla Jacek Zieziulewicz, członek zarządu CentrumRowerowe.pl.

Zarządca Galerii Echo liczy, że nowe sklepy przyciągną klientów nie tylko z Kielc, ale również z innych części województwa. Obie placówki mają rozpocząć działalność w pierwszej połowie 2027 roku.

Carrefour zamyka kolejne sklepy. Pracę stracą setki osób

Zamknięcie hipermarketu w Kielcach wpisuje się w szerszą restrukturyzację Carrefoura. Sieć od kilku lat ogranicza koszty, likwiduje placówki i redukuje zatrudnienie. Zmniejsza również powierzchnię części sklepów, nawet o 60 proc., oraz ogranicza ofertę produktów niespożywczych.

Skala zmian jest duża. Tylko w trzecim kwartale 2026 roku. Carrefour zamknął 27 sklepów. Na tym jednak nie koniec. W planach jest likwidacja kolejnych ośmiu placówek, a pracę ma stracić 210 osób.

Kolejne zamknięcie pokazuje, że francuska sieć nadal szuka oszczędności i przebudowuje swoją działalność w Polsce. W Kielcach miejsce hipermarketu zajmą nowe sklepy, ale dla pracowników Carrefoura zmiany mogą oznaczać utratę zatrudnienia.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz