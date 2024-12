Co trzecia polska rodzina "złapana" jest w lukę czynszową. Lewica z reformą mieszkaniową

Import cementu z Ukrainy osiąga inny rząd wielkości, dalszy potencjał wzrostowy

„Od 2019 do 2023 r. import cementu z Ukrainy do Polski wzrósł o ponad 1500 proc. Największy wzrost nastąpił po wybuchu wojny w Ukrainie. W 2020 r. z Ukrainy przyjechało do Polski 32 tys. ton cementu, w 2021 — 52,6 tys., w 2022 — 101,7 tys., a w 2023 r. — według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC) — blisko 340 tys. ton” – pisze poniedziałkowy „Puls Biznesu”.

Gazeta szacuje, że w tym roku import ma sięgnąć znacznie powyżej pół miliona ton, zaś w przyszłym może to być nawet 1,5 mln. Podkreśla także, że uderza to bezpośrednio w polskich producentów.

„Ukraiński cement na naszym rynku pochodzi głównie z prywatnej cementowni w Iwano-Frankiwsku, która sprzedaje go przez spółkę założoną w naszym kraju mającą przedstawicielstwa w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Jarosławiu i Rzeszowie. Ukraińska cementownia jest obecnie rozbudowywana, a docelowo jej moce produkcyjne mają wynieść do 4 mln ton rocznie” – czytamy w „PB”.

Rozwój systemu dystrybucji cementu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał przedwstępną umowę dzierżawy działki znajdującej się na Ostrowie Grabowskim. Trójmiejskie konsorcjum zainwestuje tam w budowę terminalu przeładunkowego oraz zaplecza produkcyjnego z nowoczesną cementownią.

"Konsorcjum będzie realizowało dwie funkcje portowe. Pierwsza to funkcja przeładunkowo-dystrybucyjna, a druga jest przemysł przyportowy, a więc produkcja" – przekazał podczas konferencji prasowej prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Jarosław Siergiej.

"Razem z konsorcjantami, którzy są znakomicie wyspecjalizowani w przeładunkach w porcie, chcemy stworzyć centrum cementowe w Szczecinie" - przekazał prezes spółki Polski Cement Bartłomiej Kmiotek.