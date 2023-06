i Autor: Getty Images Warto oszczędzać energię elektryczną w 2023 roku, żeby skorzystać z zamrożenia cen oraz dodatkowego upustu

Firmy w tarapatach

Ceny energii spadają. Ale to wcale nie znaczy, że rachunki będą niższe

Ceny prądu, gazu, ropy naftowej spadły i nie są już tak gigantyczne jak przed rokiem. Okazuje się jednak, że to nie poprawia to sytuacji finansowej firm wielu branż. Ostatnio producenci odnotowują spadek produkcji, a koniunktura wciąż jest wyraźnie pod kreską. Dlaczego tak się dzieje? Co wpływa na to, że choć ceny energii są o wiele niższe, to wciąż firmy nie mogą wygrzebać się z finansowych tarapatów?