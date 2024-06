Ceny gazu od lipca wzrosną. Jaka skala podwyżek?

Jakie ceny gazu od lipca? Brakuje kluczowej informacji od PGNiG

- Od 1 lipca obowiązywać powinna cena z nowej taryfy, której wysokość będzie znana po zatwierdzeniu wniosku o nową taryfę przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – to cytowana przez money.pl enigmatyczna wypowiedź PGNiG w kwestii cen gazu. Kluczowe postępowanie przed URE wciąż nie ujawnia konkretów dotyczących skali podwyżek domowych rachunków.

Ministerstwo: uwaga na maile o podwyżkach cen energii

Resort klimatu i środowiska ostrzega przed stronami internetowymi, wiadomościami sms i zdjęciami wykorzystującymi wizerunki znanych osób, które informują o rzekomych ogromnych podwyżkach cen energii. Ministerstwo wskazało, że mogą one zawierać linki wyłudzające dane.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że ma to związek z tym, że od 1 lipca będzie obowiązywała ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

"Klikanie w niesprawdzone linki i fałszywe informacje na temat sposobów uniknięcia drastycznych podwyżek jest jednym ze sposobów wyłudzania danych, oszustw oraz prowadzenia działań dezinformacyjnych, których celem jest wywołanie paniki" - wskazało MKiŚ na swojej stronie internetowej. Przypomniano, że rozwiązania chroniące odbiorców indywidualnych, samorządy, żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej działają automatycznie, bez składania wniosków.

Analitycy Pekao o prognozach cen gazu i prądu

- Obecny pobyt inflacji w okolicach celu NBP jest krótkotrwały i potrwa do czerwca (…) częściowe odmrożenie taryf energetycznych dla gospodarstw domowych(…) przełoży się to na wzrost rachunku za energię elektryczną o ok. 20 proc., a za gaz o ok. 15 proc – prognozują ekonomiści Banku Pekao.

