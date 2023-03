Ceny mieszkań do zakupu zawsze ujawnione? Deweloperzy nie będą mieli wyjścia

Niemcy wrócili do węgla na całego! To z węgla produkowali najwięcej energii w 2022 roku

Ceny mieszkań w Polsce

Rynek mieszkaniowy w Polsce jest trudny. Problemem są zbyt wysokie ceny mieszkań. Niestety, niekiedy potencjalny klient nie ma możliwości sprawdzenia ceny od razu. Aby ją uzyskać, musi zadzwonić lub wysłać e-mail do biura sprzedaży dewelopera. To dość dziwne praktyki, ale niestety dość często w Polsce stosowane. Niebawem jednak takie działania mają zostać ukrócone. Jak to się stanie? Powstanie specjalna ustawa poświęcona przepisom budowlanym i sprzedaż y mieszkań - Jeżeli jest oferta mieszkań na stronie internetowej, to wszystkie mieszkania mają mieć swoją cenę, pokazaną na stronie internetowej - powiedział minister Waldemar Buda w RMF FM. Dodał, że nie może być sytuacji "zadzwoń i wynegocjuj". - Cena podstawowa - ta, za którą można kupić mieszkanie […] powinna być pokazana na stronie internetowej - doprecyzował. Minister Buda przyznał w w rozmowie z RMF FM, że rozwiązanie to znajdzie się w projekcie ustawy, która ma przeciwdziałać nadużyciom w budownictwie. Prace nad projektem prowadzone są w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Na dziś zaplanowano spotkanie z branżą poświęcone właśnie najnowszym rozwiązaniom.

Sonda Czy kredyt na 0 procent dla młodych na pierwsze mieszkanie to dobry pomysł? Tak, Polacy nie powinni dawać zarobić bankom Nie, rządowy program jest kredytów na 2 proc. jest lepszy Nie, rząd nie powinien dokładać do czyichś mieszkań Trudno powiedzieć