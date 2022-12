Ceny mieszkań drastycznie spadają! Pękła bańka na rynku nieruchomości

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczony od lat notował stały wzrost - jedyny wyjątek stanowił kryzys w latach 2006-2010. Jak podkreślają eksperci po wiośnie 2020 roku - nastąpiło "czyste szaleństwo". Ze względu na rekordowo tanie kredyty - Amerykanie oblegali rynek mieszkaniowy w Stanach Zjednoczonych.

W związki z tym ceny domów, kolokwialnie mówiąc "wystrzeliły w kosmos". Jak informuje Puls Biznesu w okresie od marca 2020 do marca 2022 mediana cen nowych domów w USA wzrosła z 310 tys. do blisko 460 tys. dolarów, a więc prawie o 50 proc.

Taki wzrost cen stanowił ewidentny balon spekulacyjny - ceny nieruchomości zostały oderwane od faktycznych zarobków społeczeństwa amerykańskiego. Data końcowa "marzec 2022" nie jest przypadkowa - od tego momentu FED rozpoczął zacieśnianie polityki pieniężnej podnosząc stopy procentowe (od 0 do 4 proc.).

Kredyt w USA. Dominuje stała stopa oprocentowania

W przeciwieństwie do Polski, większość kredytów w USA opiera się na na stałej stopie procentowej w całym okresie życia kredytu. Oznacza to , że ostatnie wzrosty stóp procentowych nie uderzają w portfele obecnych dłużników. Ale – podobnie jak w naszym kraju – zabijają popyt na rekordowo drogie nieruchomości - informuje Puls Biznesu.

Załamanie popytu i wizja drastycznego spadku cen

W przeciągu kilku miesięcy popyt na rekordowe drogie domy w Ameryce zniknął. Od początku roku sprzedaż domów na amerykańskim rynku wtórnym spadła 30 proc. Analogiczna sytuacja dotyczy rynku pierwotnego. Zdaniem ekspertów taki spadek może również skutkować nagłym i drastycznym spadkiem cen mieszkań i domów.

Tempo sprzedaży nowych domów w październiku wyhamowało do 603 tys., co jest rezultatem o 17,6 proc. niższym niż przed rokiem oraz o przeszło 40 proc. niższym od covidowego rekordu z sierpnia 2020 r. - przytacza "PB". Przełożyło się to również na spadek aktywności deweloperów oraz zmniejszenie ilości wydawanych pozwoleń na budowę.

W Stanach Zjednoczony na rynku nieruchomości dominuje rynek wtórny - stanowi aż 75 proc. wolumenu obrotu.

