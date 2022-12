Od Bałtyku do Czech. Zbliża się koniec budowy autostrady A1

Autostrada A1. Odcinek oddany wcześniej niż zakładano

Budowa autostrady A1 kończy się właśnie w województwie łódzkim. Jak informuje portal money.pl wykonawca ostatniego z brakujących odcinków trasy (Piotrków Trybunalski-Kamieńsk) oddał do użytku 7-kilometrowy fragment drogi w kierunku Katowic. Tym samym na całej długości A1 od Pomorza do granicy z Czechami kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie.

Za budowę ostatniego etapu autostrady odpowiedzialna była firma Mirbud Skierniewice. Zgodnie z jej zapowiedziami, druga jezdnia miała zostać oddana do końca 2022 roku - udało się to wcześniej - 25 listopada 2022 roku. Drogowcy udostępnili kierowcom drugą jezdnię. Dzięki czemu na trasie mogą korzystać z trzech pasów w obu kierunkach.

Jaka prędkość aktualnie obowiązuje na autostradzie A1?

Aktualnie nie obowiązuje na niej dopuszczalna prędkość autostradowa.

"W dalszym ciągu bowiem poruszamy się po placu budowy. Jadący w kierunku południowym mimo że mają do dyspozycji jezdnię o trzech pasach ruchu, mogą poruszać się z prędkością 100 km/h (...)Na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi, po której dotychczas jeździliśmy w obu kierunkach, sytuacja wygląda jeszcze inaczej. Wykonawca dopiero teraz będzie mógł usunąć tzw. separatory i nanieść docelowe oznakowanie poziome" - wyjaśniła GDDKiA na łamach money.pl.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśliła, że do czasu zakończenia tego etapu, na jezdni w kierunku Łodzi i Gdańska obowiązywać będzie ograniczenie do 70 km/h.

"Oceniamy, że przy obecnej pogodzie zajmie to około miesiąca. Dopiero wówczas limit prędkości zostanie podniesiony do 100 km/h dla jadących w stronę Łodzi i Gdańska" - cytuje GDDKiA portal money.pl. Ostateczne oddanie A1 i podniesienie limitu do 140 km/h nastąpi wiosną.

Autostrada A1. Ile kosztowała inwestycja?

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ok. 81 km istniejących odcinków dróg - A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy - to ponad 2,8 mld zł. Całkowita wartość projektu to ok. 3,5 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - poinformował portal money.pl.

