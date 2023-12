Ceny na świątecznym jarmarku we Wrocławiu

Świąteczne jarmarki robią furorę, a jedyne co może zniechęcać do zakupów to ceny. Na polskich jarmarkach jest drogo. „Fakt” sprawdził, ile kosztują świąteczne specjały na jarmarku we Wrocławiu. Ceny zwalają z nóg. I tak hot-dog kosztuje 22-30 zł (w zależności od dodatków), frytki belgijskie – 19 zł, cena churrosów zaczyna się od 20 zł. Możemy też skusić się na gofry - suchy kosztuje 10 zł, z bitą śmietaną i dodatkami nawet 30 zł. Sporo też wydamy na grzańca. 200 ml trunku to koszt 15 zł, ale jeśli chcemy go wypić wypić go z okolicznościowego kubka w kształcie buta musimy dodać kolejne 20 zł.

Świąteczny jarmark w Düsseldorfie – jakie ceny?

Jarmark w Düsseldorfie należy do jednego z piękniejszych, stoiska ustawione są w okolicach Corneliusplatz. Bułka z kiełbasą ( dużo większa niż we Wrocławiu) kosztuje 5 euro czyli 21,70 zł, frytki – co najmniej 3 euro (13 zł), churrosy – 5 euro (21,70 zł). Można też kupić gofry – bez dodatków 4 euro (ok. 17 zł), najdroższy jest z bitą śmietaną i wiśniami – 5 euro (21,70 zł). Cena naleśników waha się od 4 do 6 euro (17-26 zł). Za kubek grzańca zapłacimy 4,5 euro (19,50 zł). Trzeba być jednak przygotowanym na większe wydatki, bo do każdego grzanego wina, piwa, a nawet do porcji kiełbasy doliczana jest kaucja w wysokości 4 -5 euro za kubek lub talerzyk.

Świąteczne jarmarki – gdzie jest taniej?

Ceny na jarmarkach po polskiej i niemieckiej stronie granicy są jak widać zbliżone. Ale biorąc pod uwagę zarobki Polaków i Niemców, widać ogromną drożyznę po polskiej stronie. Minimalna pensja w Niemczech jest bowiem przeszło 2,5 razy wyższa od polskiej i wynosi w przeliczeniu 8750 zł brutto.

