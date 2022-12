Najpiękniejsze bożonarodzeniowe jarmarki. Zobacz, dokąd warto się wybrać

Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe

Ze Świętami Bożego Narodzenia kojarzą nam się także jarmarki bożonarodzeniowe. Zwykle otwierają się one w grudniu i są czynne do Bożego Narodzenia lub do 1 stycznia. Są w Europie miasta, które słyną z takich jarmarków. Powstają nawet specjalne rankingi najlepszych świątecznych jarmarków. Na przykład tegoroczny Jarmark Adwentowy w Budapeszcie został uznany przez internautów biorących udział w plebiscycie portalu European Best Destinations za najlepszy w Europie. Jarmark w Budapeszcie wyprzedził w tej świątecznej rywalizacji jarmarki odbywające się m.in. we Wiedniu (Austria), Essen (Niemcy), Madrycie (Hiszpania). Polacy też mają powód do dumy. Na drugim miejscu w tym plebiscycie uplasował się w tym roku Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku.

Uznany za najpiękniejszy Jarmark Adwentowy odbywa się na placu przed Bazyliką św. Stefana w Budapeszcie. Został otwarty w tym roku 18 listopada i potrwa aż do pierwszego dnia nowego roku. Jego hasło przewodnie brzmi "Tam, gdzie miłość bierze cię za rękę". Organizatorzy jarmarku włączyli do programu kilka organizacji charytatywnych. Swoje wyroby na kiermaszu prezentuje 120 wystawców oferujących cudowne upominki, piękne dekoracjami i serwujących wyśmienite lokalne smakołyki. Do Budapesztu można dojechać z Polski samochodem, pociągiem, autobusem lub polecieć samolotem. Zatem jeszcze można wybrać się na najpiękniejszy jarmark świąteczny w Europie. A gdzie jeszcze warto zobaczyć świąteczny jarmark, sprawdź w galerii.

