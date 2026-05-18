Ceny paliw w górę. We wtorek kierowcy znów zapłacą więcej

Dariusz Brzostek
PAP
2026-05-18 12:15

Ministerstwo Energii podało komunikat o maksymalnych cenach paliw, które będą obowiązywać we wtorek. Jutro tankowanie będzie droższe.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna tankujący paliwo na stacji, wlewający czarną dyszę do baku ciemnego samochodu. Scena ilustruje rosnące ceny paliw, o których można przeczytać więcej na portalu Super Biznes.

Tankowanie znów droższe

Nie ma dobrych wiadomości dla kierowców. Już od wtorku wzrosną maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Nowe stawki ogłosiło Ministerstwo Energii. Choć podwyżki nie są znaczne, to przy pełnym baku różnica będzie odczuwalna.

Najpopularniejsza benzyna Pb95 zdrożeje o 5 groszy na litrze.

Nowe ceny paliw od wtorku

Z opublikowanego obwieszczenia wynika, że od wtorku maksymalna cena paliw wyniesie: 

- benzyny 95 wyniesie 6,42 zł za litr,- benzyny 98 wzrośnie do 6,97 zł za litr,- oleju napędowego osiągnie 6,85 zł za litr.

Dla porównania, w poniedziałek obowiązują jeszcze niższe stawki:

- za litr benzyny 95 zapłacimy 6,37 zł,- za benzynę 98 zapłacimy 6,93 zł,- za diesla zapłacimy 6,82 zł .

A to oznacza kolejną podwyżkę na stacjach paliw.

Pełny bak będzie kosztował więcej

Choć zmiany wyglądają niewinnie, kierowcy szybko je odczują. Przy tankowaniu 50-litrowego baku benzyny 95 zapłacimy około 2,50 zł więcej niż jeszcze dzień wcześniej. W przypadku diesla podwyżka oznacza około 1,50 zł więcej przy pełnym baku.

Dla osób codziennie dojeżdżających do pracy każda taka zmiana ma znaczenie.

Za wyższe ceny grozi gigantyczna kara

Ministerstwo przypomina, że stacje paliw nie mogą sprzedawać paliwa drożej niż wynika z ogłoszonego limitu.

Za przekroczenie maksymalnych cen grozi kara nawet do 1 miliona złotych. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak wyliczane są ceny?

To pytanie zadaje wielu kierowców. Maksymalne ceny paliw są ustalane według specjalnej formuły. Uwzględnia ona między innymi średnie ceny hurtowe, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedawców oraz podatek VAT.

Na razie kierowców częściowo chronią niższe podatki. Do końca maja obowiązuje obniżony VAT na paliwa – zamiast 23 proc., wynosi on 8 proc.

Obniżona została także akcyza. W przypadku benzyny jest niższa o 29 groszy na litrze, a dla oleju napędowego o 28 groszy.

Kierowcy obawiają się kolejnych podwyżek

Eksperci zwracają uwagę, że sytuacja na rynku paliw pozostaje bardzo niepewna. Wpływ mają na nią między innymi ceny ropy na świecie oraz napięcia międzynarodowe.

Kierowcy coraz częściej obawiają się, że to dopiero początek kolejnych podwyżek przed wakacyjnymi wyjazdami.

Czy ten Polak wystąpił na Eurowizji? Sprawdzian dla prawdziwych fanów muzyki
