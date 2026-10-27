Ceny paliw w środę. Benzyna taniej, ale za diesla zapłacisz więcej

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-10-27 12:36

Minister Energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw na środę, 28 października 2026 roku. Zgodnie z obwieszczeniem, ceny paliw ponownie się zmienią. Litr benzyny 95 będzie kosztował do 6,55 zł, a za diesla zapłacimy nawet 8,28 zł. To efekt działania pakietu CPN.

Pylon stacji Circle K z cenami paliw. O nowych, maksymalnych stawkach za benzynę i diesel przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Monika Smolik
  • Ogłoszenie przez Ministra Energii nowych, maksymalnych cen paliw na środę, 28 października 2026 r.
  • Spadek cen benzyny 95 i 98, ale jednoczesny wzrost ceny oleju napędowego.
  • Działania w ramach trzeciej odsłony pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) rządu Donalda Tuska.
  • Finansowanie programu z nowego, 60-procentowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.

Najnowsze ceny paliw na środę, 28 października. Co tanieje, a co drożeje?

W środę, 28 października, kierowców czekają zmiany na pylonach stacji benzynowych. Minister Energii opublikował najnowsze obwieszczenie, które ustala górne granice cen. Zgodnie z nim, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,55 zł. To dobra wiadomość, bo oznacza spadek o 3 grosze w porównaniu do wtorku. Potanieje również benzyna 98 – jej cena spadnie z 7,27 zł do 7,24 zł za litr.

Niestety, powodów do zadowolenia nie będą mieli właściciele aut z silnikiem diesla. Maksymalne ceny paliw zakładają, że litr oleju napędowego zdrożeje aż o 10 groszy – z 8,18 zł do 8,28 zł. To kolejna podwyżka, która mocno uderzy po kieszeni, zwłaszcza firmy transportowe i osoby pokonujące długie trasy. Nowe stawki to efekt działania rządowego programu, który ma chronić kierowców przed gwałtownymi skokami cen. Kolejne obwieszczenie poznamy jeszcze w tym tygodniu, 28 października, i określi ono ceny na czwartek.

Czym jest pakiet CPN i dlaczego rząd reguluje ceny?

Codzienne zmiany cen to nie efekt wahań na giełdach, a celowe działanie rządu. Wszystko odbywa się w ramach trzeciej już odsłony programu "Ceny Paliwa Niżej", w skrócie CPN. Jego głównym zadaniem jest ochrona portfeli kierowców przed gwałtownymi podwyżkami na stacjach. Mechanizm ten został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków, którą podpisał prezydent, kierując ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego.

Regulacje są twarde, a za ich nieprzestrzeganie grożą surowe kary. Stacja, która sprzeda paliwo drożej, niż wynika to z obwieszczenia Ministra Energii, może zapłacić nawet 1 milion złotych grzywny. Warto przypomnieć, że to nie pierwsza taka interwencja. Pierwsza odsłona pakietu CPN miała miejsce w marcu w odpowiedzi na rosnące ceny ropy po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem. Druga obowiązywała w wakacje. Obecny mechanizm ma działać do końca 2026 roku.

JEDNA DECYZJA TRUMPA DA NAM TANIE PALIWO. Kuźniar: WYSTARCZY SKOŃCZYĆ WOJNĘ

Polecany artykuł:

Polecany artykuł:

QUIZ. Kopcił jak szalony. Pamiętasz Wartburga?
Pytanie 1 z 12
W jakim mieście NRD od początku produkowano Wartburga?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DIESEL
CPN
BENZYNA
CENY PALIW