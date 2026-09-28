Ceny zniczy przed Wszystkimi Świętymi z ogromną rozpiętością – od kilku do nawet kilkuset złotych.

Wzrost popularności droższych, dekoracyjnych modeli: solarnych, witrażowych, z granitu.

Ubiegłoroczne ceny jako punkt odniesienia: od 2,50 zł za proste znicze do ponad 800 zł za luksusowe lampiony.

Zmiana nawyków zakupowych: Polacy kupują wcześniej, zwracając większą uwagę na jakość i wygląd.

Na jakie ceny trzeba się przygotować?

Do 1 listopada zostało już niewiele czasu, więc sklepy i hurtownie powoli zapełniają się zniczami. Pytanie, które co roku zadają sobie miliony Polaków, brzmi: ile w tym roku wydamy na cmentarzu? Odpowiedź nie jest prosta, bo ceny potrafią różnić się diametralnie. Wiele zależy od tego, gdzie robimy zakupy, jak duży znicz wybieramy i z jakich materiałów jest wykonany. Chociaż ostateczne ceny zniczy rok poznamy bliżej uroczystości Wszystkich Świętych, już teraz warto spojrzeć na ubiegłoroczne stawki, które dają obraz tego, czego można się spodziewać.

Jesienią 2025 roku na giełdach i w hurtowniach można było zobaczyć pełne spektrum oferty. Na przykład w Podkarpackim Centrum Hurtowym Agrohurt w Rzeszowie najprostsze znicze dało się kupić za około 2,50 zł. Z kolei na rynku hurtowym w Broniszach ceny samych wkładów zaczynały się od niecałych 2 zł. Na drugim biegunie były duże, ozdobne lampiony, za które trzeba było zapłacić od 200 do nawet 260 zł za sztukę.

Zwykły znicz, solarny czy luksusowy lampion? Różnice w cenach są ogromne

Era prostych, szklanych zniczy powoli mija. Oczywiście wciąż są najpopularniejsze, ale obok nich wyrosła zupełnie nowa kategoria produktów premium. Mowa o zniczach, które bardziej przypominają dzieła sztuki niż tradycyjne lampki. Portal next.gazeta.pl wskazuje, że coraz większą popularnością cieszą się znicze solarne, które dzięki panelowi i diodzie LED nie potrzebują tradycyjnego wkładu, a ich ceny w 2025 roku sięgały ponad 200 zł za ozdobne modele.

Jeśli jednak komuś wydaje się, że to dużo, powinien spojrzeć na ceny zniczy witrażowych, ze stali nierdzewnej czy granitu. W ubiegłym roku w ofertach internetowych ozdobne lampiony witrażowe wyceniano na ponad 250 zł. Modele wykonane ze stali i granitu kosztowały od 400 do nawet 800 zł. Zdarzały się też pojedyncze, luksusowe produkty sprowadzane z zagranicy, których cena przekraczała 1000 zł. To pokazuje, że górnej granicy praktycznie nie ma.

Jak Polacy kupują znicze? Nowe trendy i nawyki

Wysokie ceny najdroższych modeli nie biorą się znikąd. To odpowiedź na zmieniające się gusta klientów. Znicz to już nie tylko symbol pamięci, ale coraz częściej także element dekoracyjny grobu, który ma być estetyczny i trwały. Sprzedawcy już w ubiegłym roku zauważyli, że Polacy coraz chętniej wybierają droższe, ale bardziej efektowne znicze na Wszystkich Świętych, a zakupy zaczynają już w połowie października. Wśród popularnych wzorów były na przykład czarne lampiony ze złotymi lub srebrnymi akcentami.

Wcześniejsze zakupy mają prosty powód – pod koniec października wybór jest mniejszy, a pośpiech nie sprzyja trafionym decyzjom. Co to wszystko oznacza dla nas przed 1 listopada? Przede wszystkim, że ubiegłoroczne ceny są dobrym punktem odniesienia. Już teraz w internecie można znaleźć ozdobne znicze solarne w cenach od około 90 zł do nawet ponad 350 zł, podczas gdy proste, szklane modele wciąż kosztują mniej niż 10 zł. Przed wyjściem na zakupy warto więc nie tylko zaplanować budżet, ale też zastanowić się, na czym nam najbardziej zależy – na niskiej cenie, wyglądzie czy może na ekologicznym rozwiązaniu bez wymiennych wkładów.

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