Chaos w TVP. Adamczyk wybrany na prezesa. Sprawdź, ile do tej pory zarobił!

Rada Mediów Narodowych wskazała Michała Adamczyka jako nowego prezesa TVP.

- Rada Mediów Narodowych powołała Michała Adamczyka na prezesa TVP. Jego głównym zadaniem jest przywrócenie ładu korporacyjnego i zatrzymanie działań na szkodę spółki. Mamy nadzieję, że minister kultury zaprzestanie łamania prawa - napisała posłanka PiS i członkini Rady Mediów Narodowych (RMN) Joanna Lichocka na X (dawniej Twitter).

RMN została utworzona przez rząd PiS w 2016 roku. To organ, który powołuje i odwołuje zarządy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Członkowie są powoływani przez Sejm i prezydenta RP, ich są 6-letnie, pierwsza skończyła się w 2022 roku. Tym samym PiS rok przed wyborami, obsadził instytucję "swoimi ludźmi".

Ile w TVP zarobił Michał Adamczyk?

Powołany przez RMN Michał Adamczyk jest dobrze znany jako dziennikarz i prezenter TVP, który był jedną z twarzy "Wiadomości" po przejęciu kontroli nad mediami publicznymi przez Prawo i Sprawiedliwość.

Onet podaje, że dotarł do dokumentów TVP dotyczących wynagrodzeń i wynika z nich, że Adamczyk jako prezentują w "Wiadomościach" ok. 10-11 razy w miesiącu mógł liczyć na wynagrodzenie wysokości 43 tys. zł netto ("na rękę") miesięcznie. Portal informuje, że prezenter prowadził co tydzień program publicystyczny "Bez retuszu" i przez czas trwania umowy (od sierpnia 2022 roku do stycznia 2023 roku) mógł zarobić nawet 2 mln zł.

We wrześniu 2023 roku decyzją władz TVP Adamczyk zniknął z wizji. Było to związane z informacjami Onetu, który ustalił, że w połowie 2001 roku prokuratura oskarżyła Adamczyka o pobicie kobiety, kierowanie w jej strony gróźb pozbawienia życia, przestępstwa na szkodę pokrzywdzonej, czy nawet kradzież 1000 zł, które miał zabrać kobiecie z portfela. W 2002 roku sprawa została umorzona, z dwuletnim okresem próby dla Adamczyka i nakazem wpłaty 1500 zł na cele charytatywne. W wyroku napisano, że "sprawstwo i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i zostały potwierdzone dowodami". Na korzyść Adamczyka działało jednak to, że nie był za to wcześniej karany.

Co ciekawe, Adamczyk do 2001 roku był dziennikarzem TVN. Pod koniec 2001 roku zaczął pracę w Telewizji Polskiej, z którą związany był przez 20 lat. Pod koniec kwietnia 2023 roku został powołany na dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, która odpowiada za treści informacyjne w TVP.

Zamieszanie w TVP. Dwóch prezesów z różnych nadań politycznych

W środę 20 grudnia resort kultury poinformował, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz powołał nowe zarządy. Tym samym nowym prezesem TVP został Tomasz Sygut.

Politycy PiS nie przyjęli tej zmiany i zarzucają obecnej władzy przeprowadzenie zmian nielegalnie. Na początku tygodnia Maciej Łopiński przekazał w mediach społecznościowych, że 24 grudnia został powołany na p.o. prezesa TVP w związku z rezygnacją Mateusza Matyszkowicza (który był prezesem za rządów PiS). Teraz prezesa zastąpi Michał Adamczyk.

Z kolei Piotr Zemła szef rady nadzorczej TVP powołanej przez Bartłomieja Sienkiewicza twierdzi, że zgodnie z prawem prezesem TVP jest Tomasz Sygut. Również minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że decyzja rady nadzorczej powołująca Adamczyka na prezesa jest bezskuteczna, gdyż została podjęta przez nieistniejący organ.

