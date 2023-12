TVP i Polskie Radio dostaną pieniądze z budżetu państwa

W środę 20.12, sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy okołobudżetowej na 2024 rok. Jedna ze zgłoszonych autopoprawek umożliwia przekazanie ministrowi kultury do 1 mld zł na podwyższenia kapitału spółek publicznego radia i telewizji oraz do 1,95 mld zł w celu zrekompensowania utraconych przez te jednostki wpływów z abonamentu. Łącznie jest to blisko 3 mld zł.

Jeszcze kilka dni temu premier Tusk zapowiadał „bardzo poważne oszczędności” Na konferencji po posiedzeniu rządu stwierdził, że w projekcie budżetu na przyszły rok nie ma wpisanej jakiejkolwiek rekompensaty abonamentowej dla mediów publicznych. - Jesteśmy przygotowani ewentualne dofinansowanie mediów publicznych po uzdrowieniu sytuacji. Na razie nie przewidujemy żadnych pieniędzy dla mediów publicznych - wyjaśnił. - Nie ma żadnego powodu, żeby telewizja publiczna kosztowała miliardy złotych polskiego podatnika. Takie media publiczne w ogóle nie zasługują na finansowanie z kieszeni podatnika - dodał premier.

Rewolucja w TVP i w Polskim Radiu

Sytuacja w mediach publicznych jednak mocno się zmieniła. W środę 20.12, minister kultury odwołał zarząd TVP, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej oraz zarządy rad nadzorczych. Prezesem TVP został Tomasz Sygut, do zarządu Polskiego Radia trafili Paweł Majcher (jako prezes) a prezesem PAP został Marek Błoński. Kanał TVP Info przestał nadawać, a zamiast wieczornych wiadomości nowy ich szef Marek Czyż wydał tylko krótkie oświadczenie, zapraszając na pierwsze czwartkowe (21.12) wydanie nowego programu.

