Chcesz mieć wyższą pensję na rękę? Ministerstwo Finansów podpowiada jak to zrobić

Zerowy VAT na bilety kolejowe! To zdecydowanie obniży wysokie ceny w PKP!

Pieniądze to nie wszystko

Ile zyskasz na formularzu PIT-2?

„Wraz z nowym rokiem zachęcamy podatników do złożenia formularza PIT-2 u swoich pracodawców. Formularz PIT-2 pozwala zmniejszyć comiesięczne zaliczki na podatek PIT maksymalnie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek - 300 zł. Oświadczenie warto złożyć ze względu na ubiegłoroczne zwiększenie tzw. kwoty wolnej do 30 tys. zł. Jego złożenie oznacza wyższą pensję na rękę co miesiąc” – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Patrycja Dudek.

MF podkreśla, że formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyć go w dowolnym innym momencie. Oświadczenia złożone przed 1 stycznia 2023 r. wciąż są ważne, o ile nie zmieniły się okoliczności wpływające na wysokość zaliczek. Nie ma obowiązku ich odnawiania.

Jak korzystnie się rozliczyć i zwiększyć wynagrodzenie netto?

Resort finansów przypomniał, że z początkiem 2023 roku poszerzyła się grupa podatników, którzy mogą składać PIT-2. Teraz formularz składać mogą zarówno zatrudnieni na etacie, jak i zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, menadżerowie na kontraktach oraz osoby odbywające praktykę absolwencką lub staż uczniowski.

„Dzięki temu osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą dostać większą wypłatę już w trakcie roku, zamiast czekać na zwrot podatku w rozliczeniu rocznym. Nowością jest też możliwość złożenia PIT-2 przez osoby, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną wg skali podatkowej. Mogą oni złożyć PIT-2 u swojego pracodawcy czy zleceniodawcy” – powiedziała rzeczniczka MF.

Ponadto nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Możliwość ta będzie dotyczyła m.in. osób na umowach o pracę, jak i osób na umowach zlecenia.

„Osoby te będą mogły podzielić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli 300 zł, między dwóch - po 150 zł - lub trzech płatników - po 100 zł, składając u każdego z nich PIT-2. Dzięki temu nie będą niepotrzebnie nadpłacać podatku w zaliczkach, co skutkować będzie wyższym wynagrodzeniem na rękę już w trakcie roku” – wskazuje Patrycja Dudek.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.