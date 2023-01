Chciała kupić jajka niespodzianki, a straciła prawie 2 tys. zł! Jak do tego doszło?

Oszustwo na jajka

Pojawił się nowy model oszustwa? Wszystko wskazuje na to, że tak się dzieje. Na komisariat policji w Suwałkach zgłosiła się oszukana 35-latka. Kobieta znalazła atrakcyjne ogłoszenie na jednym z portali aukcyjnych. Mieszkaniec południowej Polski oferował w nim nieodpłatnie pięć palet jajek z niespodzianką. Swoją decyzję uzasadnił tym, że zamówił za dużo towaru, a już zbliża się termin do spożycia. Kobieta uznała, że to dobra okazja. Ustaliła z osobą oferującą jajka niespodzianki, że paczka przyjdzie kurierem, tylko trzeba zapłacić ok. 12 zł. Po chwili otrzymała link z możliwością dokonania płatności on-line. Następnie kobieta wybrała ikonę swojego banku, po czym wpisała login i hasło. I w tym momencie rozpoczął się dramat. Oszuści dostali dostęp do jej konta bankowego, z którego nagle zniknęło ponad 1750 złotych.

35-latka uświadomiła sobie, że padła ofiarą oszustwa. Od razu zgłosiła reklamację na transakcję w swoim banku i zablokowała konto, a o popełnienie przestępstwa zgłosiła na komisariacie policji.

Uwaga! Pod żadnym pozorem nie klikajmy w żadne linki przesyłane przez osoby trzecie. To pułapka. Oszuści w ten sposób otrzymują dostęp do konta bankowego swojej ofiary. A co najgorsze, policja zajmie się dopiero popełnieniem przestępstwa, samo jego usiłowanie niestety nie spotyka się z większym zainteresowaniem mundurowych. Dlatego też jedyne, co może nas uchronić w takiej sytuacji, to czujność.