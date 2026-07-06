Chiny kolonizują Europę i Polskę. Wszyscy stracimy pracę?

Z raportu jasno wynika, że chiński sukces nie jest wynikiem czystej gry rynkowej, lecz konsekwentnej strategii państwowej opartej na gigantycznych subsydiach, które w 2023 r. oszacowano na 4,4 proc. PKB (ok. 800 mld dolarów). Pekin wykorzystuje rozbudowany arsenał narzędzi: od taniego kredytu i przymusowych transferów technologii, po systemowe zaniżanie kursu juana, który może być niedowartościowany o 20-30 proc. Realizowana koncepcja „sił wytwórczych nowej jakości” ma na celu budowę samowystarczalnej „chińskiej fortecy” przy jednoczesnym pogłębianiu uzależnienia reszty świata od dostaw z ChRL.

Zagrożenia dla gospodarki europejskiej

Największym zagrożeniem dla Europy jest uderzenie w jej przemysłowy rdzeń. O ile pierwszy „chiński szok” dotyczył prostych dóbr, obecna fala niszczy sektory o wysokiej wartości dodanej.

Deficyt handlowy: W 2025 r. deficyt UE z Chinami osiągnął rekordowe 425 mld euro

Drenaż wartości dodanej: Z europejskiego przemysłu „uciekło” do Chin 87 mld euro wartości dodanej (GVA)

Motoryzacja: Chińskie auta elektryczne zdobyły w 2025 r. 22 proc. europejskiego rynku BEV (wzrost z 8 proc. w 2023 r.), wspierane asymetrią kosztową rzędu 30-40%. Europejskie inwestycje w R&D w tym sektorze spadły o 11,8 proc, co grozi trwałą marginalizacją technologiczną

Zielone technologie: Ponad 95 proc. instalacji fotowoltaicznych w UE opiera się na chińskich ogniwach, a chińskie turbiny wiatrowe są o 20-30 proc. tańsze od europejskich

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Polska w obliczu chińskiej presji

Polska gospodarka, jako kluczowe ogniwo łańcuchów dostaw Europy Zachodniej (zwłaszcza Niemiec), jest skrajnie podatna na chińską ekspansję. W 2025 r. polski przemysł odnotował stratę 11,4 mld euro utraconej wartości dodanej.

Rynek pracy: Zagrożonych jest około 45 tys. miejsc pracy, głównie w sektorach baterii, części motoryzacyjnych, AGD i stali.

Sektor bateryjny: Choć Polska jest liderem eksportu ogniw, chińska wojna cenowa obniżyła ceny do 40-45 EUR/kWh (przy kosztach europejskich 75-5 EUR/kWh), co zamroziło inwestycje i przyniosło stratę 4,2 mld euro w tym sektorze.

Perspektywa biznesu: Aż 71 proc. polskich przedsiębiorców ocenia wpływ chińskiej ekspansji na polską gospodarkę negatywnie. Jeden z respondentów wymownie podsumował sytuację: „My płyniemy Titanicami, a oni motorówką".

Uzależnienia strategiczne i bezpieczeństwo

Raport wskazuje na strukturalne uzależnienie w obszarach krytycznych:

Farmacja: Chiny produkują 90 proc. składników antybiotyków.

Surowce i dual-use: ChRL kontroluje 91 proc rafinacji metali ziem rzadkich i 94 proc. produkcji magnesów NdFeB. Zależność UE od chińskich magnesów wynosi 98 proc., a dywersyfikacja może zająć dekady.

Cyberbezpieczeństwo: Infrastruktura cyfrowa (urządzenia 5G, IoT) staje się wektorem ryzyka i narzędziem wpływu politycznego Pekinu. Przedsiębiorcy zauważają: „Bez Chin niczego nie jesteśmy w stanie wyprodukować”.

Wnioski raportu są jednoznaczne: Europa musi odejść od naiwnego paradygmatu wolnego handlu na rzecz asertywnego de-riskingu.

Dla UE: Wprowadzenie szybkich ceł kompensacyjnych, klauzul local content w zamówieniach publicznych i stworzenie Funduszu Suwerenności.

Dla Polski: Wyjście z roli taniego podwykonawcy („white-label”), modernizacja w kierunku Przemysłu 4.0 oraz radykalna transformacja miksu energetycznego w stronę taniej, bezemisyjnej energii.

Jak konkludują autorzy, „Każda kolejna decyzja zakupowa - publiczna i prywatna - albo pogłębi uzależnienie, albo zacznie je odwracać”. Brak zdecydowanych działań grozi Polsce uwięzieniem w „pułapce średniego dochodu” i trwałą degradacją bazy przemysłowej.

Hubert Biskupski