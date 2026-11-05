Wielka akcja dla diabetyków. Ruszyły zapisy na bezpłatne badania

To może uratować wielu ludziom zdrowie, a nawet życie. Osoby chorujące na cukrzycę powinny szczególnie uważać na swoje stopy. Nawet niewielkie skaleczenie lub otarcie może przerodzić się w poważną ranę, która trudno się goi i grozi amputacją.

W Polsce od 200 do 250 tys. pacjentów zmaga się już z ranami stopy cukrzycowej. Z okazji Światowego Tygodnia Świadomości Stopy Cukrzycowej organizowana jest bezpłatna akcja badań. Zapisy już trwają, a samo badanie zajmuje zaledwie 10 minut.

10 minut, które mogą uchronić przed amputacją

Bezpłatne badania będą prowadzone od 13 do 20 listopada. Za ogólnopolską akcję odpowiada Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Jej celem jest wykrycie zagrożeń, zanim pojawią się trudno gojące rany, zakażenia i poważne powikłania.

Badanie jest bezbolesne, nieinwazyjne i nie wymaga specjalnego przygotowania. Specjalista sprawdzi czucie w stopach za pomocą specjalnego urządzenia zwanego monofilamentem, oceni również tętno na tętnicach stopy i zidentyfikuje czynniki ryzyka.

Na tej podstawie pacjent zostanie zakwalifikowany do odpowiedniej grupy ryzyka. Otrzyma także wskazówki dotyczące profilaktyki i codziennej pielęgnacji stóp.

– Nie możemy koncentrować się wyłącznie na leczeniu ran i zaawansowanych powikłań. Musimy docierać do pacjentów znacznie wcześniej, kiedy proste badanie i odpowiednia edukacja mogą pomóc zapobiec dramatycznym konsekwencjom – podkreśla dr n. med. Przemysław Lipiński, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Cukrzyk może nie poczuć nawet poważnej rany

Dlaczego kontrolowanie stóp jest tak ważne? Cukrzyca może uszkadzać nerwy, prowadząc do neuropatii i zaburzeń czucia. W praktyce oznacza to, że chory może nie zauważyć nawet skaleczenia, otarcia czy ucisku. Rana rozwija się, a pacjent często orientuje się, że dzieje się coś złego, dopiero wtedy, gdy problem jest już poważny.

Sytuację dodatkowo komplikuje gorsze ukrwienie kończyn, które utrudnia gojenie. Z pozoru niegroźne uszkodzenie skóry może więc przerodzić się w owrzodzenie, zakażenie, a nawet doprowadzić do konieczności amputacji.

– Największym błędem jest przekonanie, że stopami trzeba zainteresować się dopiero wtedy, gdy pojawi się rana. U wielu pacjentów pierwsze nieprawidłowości rozwijają się wcześniej i nie powodują bólu, ponieważ cukrzyca może prowadzić do zaburzeń czucia – ostrzega prof. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Co czwarty chory może mieć owrzodzenie

Statystyki są alarmujące. Według Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran co czwarta osoba chorująca na cukrzycę w ciągu życia doświadcza owrzodzenia stopy. Konsekwencje mogą być tragiczne. Pięcioletnia śmiertelność wśród pacjentów z cukrzycową chorobą stóp wynosi około 30 proc. W przypadku osób po amputacji kończyny sięga aż 60 proc.

Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie stóp, nawet jeśli nic nie boli i nie widać żadnych niepokojących zmian. Wczesne wykrycie zaburzeń czucia czy ukrwienia daje szansę na podjęcie działań, zanim dojdzie do powstania rany.

Kto może skorzystać z darmowego badania?

Akcja skierowana jest do osób z rozpoznaną cukrzycą, które są w trakcie leczenia. Nie obejmuje natomiast pacjentów, którzy obecnie leczą rany powstałe w przebiegu cukrzycowej choroby stóp.

Zapisy prowadzone są bezpośrednio w placówkach uczestniczących w akcji. Można rejestrować się telefonicznie, przez internet lub w inny sposób wskazany przez konkretną placówkę.

Lista uczestniczących ośrodków i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ptlr.org. Nie warto czekać, aż pojawi się rana. Kilka minut poświęconych na profilaktykę może pomóc uniknąć poważnych problemów.

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