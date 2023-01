i Autor: Pexels Te banknoty są warte fortunę! Sprawdź, czy nie masz ich w swoim portfelu!

Czas ucieka!

Ostatni dzień na wymianę banknotów! Będą nic niewarte!

Chorwacja 1 stycznia 2023 weszła do strefy euro. Jest to jedna z ulubionych destynacji wakacyjnych Polaków. Część z nas wciąż ma w domu kuny chorwackie. Do kiedy będzie obowiązywała stara waluta i jaki jest ostateczny termin wymiany?