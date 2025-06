i Autor: Tom Williams//East News, Associated Press

Wojna handlowa

Cła prezydenta Trumpa wracają. Sąd apelacyjny wydał zgodę na ich wdrożenie

Burza wokół ceł nałożonych przez byłego prezydenta Donalda Trumpa powraca. Federalny sąd apelacyjny zezwolił na tymczasowe wdrożenie najbardziej radykalnych taryf, co wywołało falę komentarzy i obaw wśród amerykańskich firm. Decyzja ta uchyla wcześniejsze orzeczenie i otwiera nowy rozdział w sporze prawnym, który może mieć ogromny wpływ na gospodarkę USA. Co to oznacza dla przedsiębiorców i konsumentów?