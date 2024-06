Tusk dalej przeciąga decyzję o CPK. Trwa chaos decyzyjny

i Autor: Shutterstock (2), CPK

Inwestorzy stracą cierpliwość?

Co dalej z CPK? Tusk ma podać szczegóły w czerwcu

"Odpowiedzialni za to ministrowie wiedzą, że w czerwcu opinia publiczna, wszyscy zainteresowani poznają nasze plany i to w szczegółach, w detalach , tak żebyście państwo zobaczyli wszystko jak pod mikroskopem, jaka przyszłość czeka tę inwestycję" - przyznał premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu. Tymczasem inwestorzy zagraniczni wybrani do realizacji czekają i nie wygląda to poważnie ze strony polskiego rządu, który nie może podjąć decyzji od 13 grudnia ubiegłego roku. Wiemy też z niemieckiego dziennika, że CPK "nie jest na rękę" Niemcom.