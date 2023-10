Co dalej z Tarczą Antyinflacyjną? Kiedy decyzja o przedłużeniu?

Rzecznik rządu pytany o to, czy tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona, odpowiedział: „Informujemy o tym mniej więcej w środku kolejnego kwartału, kiedy mamy dane makroekonomiczne. Taka decyzja mniej więcej będzie w listopadzie zapewne, bo wtedy będą dane makroekonomiczne”.

– Mamy na przykład i przedstawiliśmy dane dotyczące wakacji kredytowych, one są przedłużone. O tym wiemy. Niedługo będzie też informacja o tym, jaki próg dochodowy będzie w tym zakresie. Sama ustawa musi być przyjęta przez nowy Sejm, w związku z tym wtedy będą jasno przyjęte przepisy, natomiast ten próg będzie stosunkowo wysoki, on obejmie większość osób – zapewnił Müller. Dopytywany o to, na jakiej wysokości będzie próg powiedział, że „nie chce w tej chwili spekulować, od tego jest projekt”. – Przed wyborami jest nasza jasna deklaracja, że jeżeli PiS będzie kontynuowało rządy, to te wakacje kredytowe będą przedłużone – podkreślił.

Wakacje kredytowe

We wrześniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że wakacje kredytowe zostaną przedłużone na cały przyszły rok, będzie jednak zastosowane kryterium dochodowe. Jak wskazał, nad określeniem progu dochodowego dot. wakacji kredytowych pracuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom weszła w życie pod koniec lipca 2022 r. Wprowadziła ona tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r. W obecnej formie nie ma żadnych kryteriów dochodowych.

