Polacy nie widzą poprawy w portfelach

Miało być lepiej, ale wielu Polaków wciąż tego nie czuje. Niemal co drugi ankietowany twierdzi, że ich sytuacja finansowa w porównaniu z ubiegłym rokiem w ogóle się nie zmieniła. Co trzeci ankietowany mówi wręcz o pogorszeniu sytuacji finansowej.

Największymi optymistami są młodzi, ale wraz z wiekiem wiara w poprawę finansów wyraźnie słabnie.

Prawie co trzeci Polak zbiedniał

Największą grupę stanowią osoby, które nie widzą żadnej różnicy w swoich finansach. Aż 42 proc. Polaków ocenia, że ich sytuacja jest mniej więcej taka sama jak rok temu.

Na poprawę wskazuje 24 proc. badanych. W tej grupie 18 proc. mówi o umiarkowanej poprawie, a 6 proc. uważa, że ich sytuacja zdecydowanie się polepszyła.

Co jeszcze wynika z raportu? Powodów do zadowolenia nie ma prawie co trzeci ankietowany. 31 proc. respondentów twierdzi, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła. W przypadku 22 proc. jest to raczej pogorszenie, a 9 proc. mówi o zdecydowanym spadku.

Częściej na kwestie finansowe narzekają kobiety. Pogorszenie swojej sytuacji finansowej zauważa 36 proc. kobiet i 28 proc. mężczyzn.

Młodzi widzą przyszłość w jaśniejszych barwach

Największymi optymistami są młodzi Polacy. W grupie od 18 do 29 lat aż 38 proc. badanych uważa, że ich sytuacja finansowa poprawiła się w ciągu roku.

Niewiele mniej jest takich osób wśród trzydziestolatków – 36 proc.

Później zaczyna się jednak zjazd. W grupie czterdziestolatków poprawę widzi 29 proc. ankietowanych. W najstarszych grupach wiekowych jest to już zaledwie 13–14 proc.

Wniosek jest taki, że im starszy Polak, tym mniej wiary w to, że jego portfel ma się lepiej niż rok temu.

Polacy pilnują swoich pieniędzy

Badanie pokazuje też, że spora część społeczeństwa regularnie kontroluje swoje finanse. 18 proc. ankietowanych sprawdza konto codziennie, a 25 proc. robi to kilka razy w tygodniu.

Wśród osób przed trzydziestką kontrola jest jeszcze częstsza. 29 proc. zagląda na konto każdego dnia, a 31 proc. robi to częściej niż raz w tygodniu.

Nie wszyscy jednak są tak skrupulatni. Co piąty badany sprawdza saldo raz w tygodniu, 19 proc. robi to kilka razy w miesiącu, a 12 proc. jeszcze rzadziej.

„Efekt strusia” w banku

Autorzy badania zwracają uwagę na bardzo ciekawą zależność. Osoby, które źle oceniają swoją sytuację finansową, reagują na nią w skrajnie różny sposób.

Z badania wynika, że 13 proc. osób oceniających swoje finanse jako złe w ogóle nie kontroluje dostępnych środków. Dla porównania wśród osób dobrze oceniających swoją sytuację jest to zaledwie 1 proc.

To tzw. „efekt strusia” – unikanie informacji, które mogą wywołać negatywne emocje. Człowiek nie zagląda na konto, bo po prostu nie chce widzieć, ile zostało mu pieniędzy.

Ale jest też druga strona medalu. Wśród osób źle oceniających swoje finanse aż 21 proc. sprawdza konto codziennie.

Z jednej strony jest więc ucieczka od problemu, z drugiej – nerwowe kontrolowanie każdej złotówki.

Większość wie, ile może odłożyć

Jest też dobra wiadomość. 72 proc. Polaków wie, jaką kwotę może odłożyć w typowym miesiącu, jeśli nie pojawią się niespodziewane wydatki.

Z kolei 18 proc. badanych nie potrafi tego określić.

Zdaniem analityków jest to ważna umiejętność, bo pozwala lepiej planować domowy budżet i budować oszczędności. Problem w tym, że sama świadomość tego, ile można odłożyć, nie zawsze oznacza, że pieniądze rzeczywiście zostają na koncie.

Polacy nadal czują finansowy ciężar

Badanie pokazuje więc dość mieszany obraz. Z jednej strony część Polaków widzi poprawę i regularnie kontroluje swoje pieniądze. Z drugiej – największa grupa, bo aż 42 proc., nie zauważa żadnej poprawy rok do roku. Aż 31 proc. badanych uważa, że jest gorzej.

Badanie na zlecenie Santander Consumer Banku przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Ankietowano 1000 dorosłych Polaków metodą CATI w dniach 23 lipca–3 sierpnia 2026 roku.

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