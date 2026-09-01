Kiedy wypłata czternastki 2026? Znamy terminy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie czekał i już 1 września ruszył z przelewami. Co ważne, seniorzy nie muszą robić absolutnie nic, żeby dostać pieniądze. ZUS wypłaca czternastkę automatycznie, razem ze standardową emeryturą lub rentą. Nie trzeba wypełniać żadnych wniosków ani nigdzie dzwonić.

Harmonogram wypłat jest już znany. Pierwsze przelewy w ramach czternastej emerytury 2026 ruszyły we wtorek, a kolejne terminy to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Nieco dłużej poczekają osoby pobierające świadczenia przedemerytalne – one dodatkowe pieniądze otrzymają 1 października.

Warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeśli termin wypłaty wypada w dzień wolny, jak sobota czy niedziela, ZUS wysyła pieniądze wcześniej. Dlatego osoby, których termin płatności to niedziela 6 września, mogą spodziewać się przelewu jeszcze w tym tygodniu.

Nie każdy dostanie tyle samo

Wiele osób zastanawia się, na jaki przelew może liczyć. W 2026 roku pełna kwota czternastej emerytury wynosi 1978,49 zł brutto. Warto jednak podkreślić, że nie jest to suma, która trafi do każdego seniora. Takie pieniądze otrzymają wyłącznie te osoby, których standardowa emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie 2900 zł brutto.

Od dodatkowego świadczenia ZUS pobiera składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) oraz zaliczkę na podatek dochodowy, dokładnie na takich samych zasadach jak przy zwykłej emeryturze. Dobra wiadomość jest taka, że czternastka jest wolna od wszelkich innych potrąceń, na przykład komorniczych. Nie wlicza się jej też do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia, jak choćby dodatek mieszkaniowy.

Zasada „złotówka za złotówkę”. Kto dostanie mniej, a kto nic?

Chociaż pełna kwota czternastki robi wrażenie, to kluczowy jest próg dochodowy. Tu wchodzi w grę zasada „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza w praktyce? Jeśli Twoja emerytura lub renta przekracza 2900 zł brutto, to kwota czternastki będzie pomniejszana. Zmniejszy się dokładnie o tyle, o ile Twoje główne świadczenie jest wyższe od tego progu.

Najlepiej pokazać to na przykładzie. Jeżeli emeryt pobiera 3500 zł brutto, to jego świadczenie jest o 600 zł wyższe od progu 2900 zł. W takim wypadku jego czternastka zostanie pomniejszona o te 600 zł i wyniesie 1378,49 zł brutto (czyli 1978,49 zł - 600 zł).

Jest też granica, po przekroczeniu której świadczenie w ogóle nie zostanie wypłacone. ZUS nie wypłaci czternastej emerytury, jeśli po zastosowaniu mechanizmu pomniejszania jej kwota będzie niższa niż 50 zł brutto. W praktyce oznacza to, że na dodatkowy przelew nie mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto. Pieniędzy nie otrzymają także ci, którzy na dzień przed miesiącem wypłaty mieli zawieszone prawo do świadczenia.

Warto pamiętać, że od 2023 roku "czternastka" jest świadczeniem stałym, wpisanym do kalendarza wypłat. To Rada Ministrów pod przewodnictwem premiera Tuska co roku decyduje w rozporządzeniu, w którym miesiącu pieniądze trafią do seniorów.

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