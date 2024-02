i Autor: zdjęcie ilustracyjne

Emerytury

Co to jest kapitał początkowy w ZUS i jak go sprawdzić? Bez tego nie ustalisz emerytury

Kapitał początkowy jest odtworzoną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne, które dana osoba lub jej pracodawca zapłaciła przed 1999 rokiem. Wyliczenie kapitału początkowego ma bardzo duży wpływ na wysokość emerytury. Im wyższy kapitał początkowy tym wyższe jest świadczenie wypłacane przez ZUS.