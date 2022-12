Co trzecia młoda matka nie pracuje, bo wychowuje dziecko

Kobiety zostają z dziećmi w domu

Dane przedstawione w raporcie "Praca a dom. Wyzwania dla rodziców i ich konsekwencje" autorstwa Polskiego Instytuty Ekonomicznego wskazują, że 38 proc. kobiet, które wychowują dzieci w wieku 1-3 lat, nie jest aktywna zawodowo. Powód takiej sytuacji jest prosty. 77 proc. kobiet wskazało, że za takim stanem rzeczy stoi konieczność wychowywania i zajmowania się potomstwem. Dla porównania, 98 proc. ojców dzieci w wieku 1-3 lat jest aktywnych zawodowo. Choć i oni mogą przechodzić na urlop rodzicielski, ale robią to znacznie rzadziej niż panie. Okazuje się, że w 2021 r. w Polsce z takiej możliwości skorzystało 4 tys. mężczyzn, przy 377 tys. kobiet. Dodatkowo 84 proc. mężczyzn przyznało, że po urodzinach dziecka nie miało dłuższej przerwy w pracy, przekraczającej dwa tygodnie.

Urlop rodzicielski 2023

Taką sytuację choć trochę mogłyby zmienić odpowiednie przepisy. Istnieje unijna dyrektywa work-life-balance, która w Polsce powinna obowiązywać w końcu od 2023 roku. Tymczasem zmiany w ustawie Kodeks pracy dostosowujące polskie przepisy do unijnych wciąż czekają przez Sejm. A na podstawie dyrektywy dojść powinno do m.in. zmian w urlopie rodzicielskim, który to po wejściu przepisów w życie zostanie wydłużony do 41 tygodni i 43 w przypadku ciąży mnogiej (obecnie kolejno 32 i 34 tygodnie). Jednocześnie zostanie zrównana liczba tygodni niezbywalnego urlopu (płatnego 70 proc.) do dziewięciu - obecnie ojcowie mają raptem dwa tygodnie.

