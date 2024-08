Wiek emerytalny w Polsce w górę? Mowa o drastycznie niskich emeryturach

Wiek emerytalny w Polsce

Czy wiek emerytalny w Polsce będzie podniesiony? Takie pytania pojawiają się coraz częściej. Powód? Dramatyczna sytuacja demograficzna i kwestie gospodarcze. Ostatnio jasno na ten temat wypowiedziała się minister funduszy i polityki regionalnej: - Należy stworzyć takie warunki, jeśli chodzi o emerytury, żeby seniorom opłacało się dłużej pracować, zwłaszcza seniorkom. Dzisiaj jest tak, że teoretycznie dłuższe składkowanie to jest większa emerytura, ale ponieważ zdecydowana większość seniorek i tak ma i będzie miała emeryturę minimalną, to dłuższe pięć lat pracy nic nie zmienia, więc trzeba zrobić tak, żeby dłuższa praca zawsze owocowała większą emeryturą i bodźcem ekonomicznym spowodować, żeby zwłaszcza kobiety chciały, żeby im się opłacało (dłużej pracować - red.) - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Te słowa wywołały burzę. Tymczasem eksperci od dawna ostrzegają, że obecni 30-40-latkowie będą mieli głodowe emerytury i jedynym skutecznym wyjściem z tej sytuacji ostatecznie będzie podniesienie wieku emerytalnego. Póki co ten pomysł wywołuje niepokój, oburzenie i jest kością niezgody wśród rządzących.

Do tematu i wypowiedzi koleżanki z rządu stanowczo odniosła się minister polityki senioralnej w rządzie Donalda Tuska. - Wiek emerytalny nie ulegnie zmianie - zapewniła w czwartek na antenie TOK FM minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. I podkreśliła: - Na spotkaniach wiele osób w wieku dojrzałym mówi mi, że chce pracować, choćby na część etatu. Chodzi o to, by stwarzać jak najlepsze warunki, ale nie zmuszać. Wiek emerytalny nie ulegnie zmianie - powiedziała Okła-Drewnowicz.

Przyszłość emerytur

W Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Jeśli takie kryteria będą utrzymane przez kolejne lata, to obecni 30-40-latkowie będą otrzymywać emerytury mniejsze niż 30 proc. ich wynagrodzenia. Dlatego też eksperci cały czas zachęcają, by nie bazować wyłącznie na systemie emerytalnym oferowanym przez państwo, ale szukać sposobów na gromadzenie środków na jesień życia w prywatnym zakresie.