Co z wolną Wigilią? Teraz Senat złożył poprawki

Sejm zgłosił poprawkę dotyczącą wolnego w Wigilię

Po uchwaleniu przez Sejm ustawy o wolnej Wigilii, ustawa trafiła do Senatu. Przypomnijmy, mimo protestów PiS i Razem, ustawa trafiła do II izby zakładając ustawowe wolne 24 grudnia od 2025 roku, ale w zamian za to trzy niedziele poprzedzające Wigilię musiały być handlowe.

Do nowelizacji Senat wniósł jednak poprawkę zakładającą, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele (choć dwie dalej będą handlowe). To oznacza, że pracodawcy nie będą mogli obsadzić pracownika na zmianie przez trzy niedziele handlowe przed Wigilią, będą musieli rotować w grafiku.

Senat odrzucił również poprawkę zgłoszoną przez PiS, która zakładała aby dwie niedziele w grudniu były pracujące. Inna poprawka PiS podobnie do tej sejmowej zakładałaby, że zmiany weszłyby jeszcze w tym roku, tę poprawkę również odrzucono.

Za nowelizacją ustawy o dniach wolnych od pracy z poprawką opowiedziało się 86 senatorów, nikt nie był przeciw, wstrzymał się jeden senator.

Trwają pracę nad wolną Wigilią

Uchwalona przez Sejm w ub. tygodniu nowelizacja ustawy przewiduje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych.

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. Na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.

Obecnie, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.00.

W senackiej debacie ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że wolna Wigilia łączy ponad podziałami przede wszystkim polskie społeczeństwo. Wskazała, że wielu przedsiębiorców i tak skraca godziny pracy w tym dniu. Poprawkę, którą w głosowaniu wniósł Senat, ministra określiła jako "dobry przykład kompromisu".