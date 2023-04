Co zrobić, gdy brakuje leku? Jak sprawdzić, gdzie go można kupić?

Spis treści

Lekarz może sprawdzić dostępność leku

Już podczas wizyty lekarz może sprawdzić dostępność leku, który zamierza przepisać emerytowi lub emerytce. Może to zrobić w systemie komputerowym lub skorzystać z ogólnodostępnych serwisów. Jeśli okaże się, że leku nie ma w aptekach lekarz powinien zapisać zamiennik.

Zadzwoń na infolinię NFZ

Możesz też zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia. Bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta to 800 190 590. Infolinia jest dostępna przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. W czasie rozmowy musisz podać nazwę leku, ilość opakowań, dawkowanie oraz miejsce zamieszkania.

Sprawdź w internecie

Warto sprawdzić dostępność leków przez internet za pomocą komputera lub smartfona, na stronach gdziepolek.pl i ktomalek.pl. Apteki sieciowe i duże placówki z większych miast są podłączone do tych stron i sprawdzają, czy jest lek w ponad 10 600 aptekach w całym kraju. Oznacza to, że jeszcze ponad 2 tys. aptek nie jest widocznych dla tych wyszukiwarek. Najczęściej są to apteki z mniejszych miejscowości. Aby znaleźć lek trzeba wpisać w wyszukiwarce jego nazwę, dawkę i podać lokalizację. System da odpowiedź zwrotną, w których aptekach specyfik jest dostępny. Jeżeli leku nie ma w twojej okolicy, wyszukiwarka wskaże najbliższe miejscowości, gdzie dany lek wciąż można dostać. W wielu z tych aptek istnieje opcja rezerwacji leku przez internet. Aby zarezerwować lek, musisz podać swoje dane, czyli imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

Zapytaj w aptece

Apteka ma dostęp do wszystkich systemów farmaceutycznych, a także stanów magazynowych w hurtowniach. Warto wcześniej zadzwonić do wybranej placówki. Jeśli dana apteka lek posiada lub może go sprowadzić, poproś o zarezerwowanie specyfiku.

W sytuacji braku leku farmaceuta może zaproponować zamiennik. Jeśli takiego nie ma, trzeba poprosić lekarza o zamianę leku na aktualnie dostępny.

Jakie zamienniki może zaproponować farmaceuta?

taka sama dawka, ale inna postać leku (np. nie syrop, tylko proszek),

inna rejestracja leku (zamiast leku na receptę – lek dostępny bez recepty),

taka sama dawka, ale opakowanie większe lub mniejsze o 10 proc.,

taka sama postać, wielkość opakowania, ale mniejsza dawka (wielokrotność dawki lub dawka sumaryczna);

taka sama dawka i postać leku.

Jakich leków brakuje w 2023 r.?

Resort zdrowia monitoruje dostępności leków na różne sposoby, jednym z nich jest zakaz wywozu medykamentów, które są trudno dostępne. Od 15 marca 2023 r. obowiązuje nowa lista antywywozowa leków, które są zagrożone brakiem dostępności w Polsce. Na liście znajduje się przeszło 250 pozycji. Wśród wyszczególnionych farmaceutyków znalazły się m.in. leki na cukrzycę, w tym insuliny, leki przeciwbólowe, w tym morfiny, leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i chorób serca, a także preparaty przeciwalergiczne oraz antybiotyki. Wiele z tych preparatów od lat znajduje się na wykazie.

Ważne! Najbardziej popularne brakujące leki to insuliny (np. Abasaglar, Actrapid Penfill, Apidra, Fiasp, Gensulin, Humalog, Humulin, Insulatard Penfill, Insuman Basal, Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba, Ryzodeg). Nie wykreślono również poszukiwanych przez pacjentów preparatów z semaglutydem (Ozempic) i dulaglutydem (Trulicity).

Gdzie zgłaszać brak leku?

Lekarze, farmaceuci oraz Ministerstwo Zdrowia monitorują sytuację lekową, ale pacjenci też mają możliwość zgłaszania niedoborów. Informację możesz zgłosić do Ministerstwa Zdrowia na adres e-mail: brakleku@mz.gov.pl oraz do Rzecznika Praw Pacjenta, dzwoniąc pod numer 800 190 590, bezpłatna Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

