Coraz mniej kredytów hipotecznych i sprzedaży mieszkań. Czy to spowoduje spadek cen?

Gigantyczny spadek sprzedaży kredytów i mieszkań

Listopady odczyt Popytu na Kredyty Mieszkaniowe Biura Informacji Kredytowej (BIK) wskazuje na spadek zapytań o kredyty mieszkaniowe wysokości 63 proc. rok do roku. W listopadzie 2022 roku wnioski o hipotekę składało 13,6 tys. osób, a rok temu zainteresowanych było aż 36,74 tys. W skali miesiąc do miesiąca spadek zainteresowania wyniósł 2,4 proc.

Ponadto z danych portalu rynekpierwotny.pl III kwartał 2022 roku stał pod znakiem spadku sprzedaży nieruchomości. Deweloperzy sprzedali o 47 proc. mniej mieszkań niż w tym samym okresie w 2021 roku i o 17 proc. mniej niż w II kwartale roku bieżącego. Przez trzy kwartały 2022 roku sprzedano o 37 proc. mniej mieszkań niż w 2021 roku.

- Wysokie stopy procentowe, zaostrzenie wymogów regulacyjnych oraz obawy przed skutkami spowolnienia gospodarczego, skutecznie i na dłużej zamroziły popyt na kredyty mieszkaniowe - wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

Czy ceny mieszkań spadną? Nie ma co liczyć na ogromne przeceny

Czy to oznacza, że ceny mieszkań zaczną spadać? Jak już pytaliśmy głównego analityka HRE Investments, możemy zaobserwować wyhamowanie cen mieszkań. To jednak nie oznacza, że ceny nagle zaczną spadać i własne lokum będzie dostępne dla przeciętnego Polaka. Gorsze dane musiałyby spływać dłużej (tj. dłużej potrwałaby recesja gospodarcza i inflacja), ale to dalej nie gwarantowałoby dużej przeceny mieszkań.

Jak tłumaczył nam Bartosz Turek w 2024 roku ceny mieszkań mogą po chwilowym wyhamowaniu znowu gwałtownie rosnąć. Powodem tej sytuacji jest aż o 30 proc. mniej rozpoczętych inwestycji w 2022 roku niż w roku poprzednim. W efekcie po dwóch latach mniej mieszkań będzie oddanych do użytkowania, tym samym będzie ich mniej dla klienta. Jeśli zbiegnie się to z obniżką stóp procentowych, znów popyt będzie wyższy niż podaż, co poskutkuje jeszcze droższymi mieszkaniami.

