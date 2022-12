Podatek od opłat za media. Nowe obciążenie dla właścicieli mieszkań w Nowym Ładzie

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Polski Ład wprowadza zmiany w dochodach z wynajmu mieszkań

Polski Ład choć został wprowadzony na początku 2022 roku był planem długofalowym i kolejne zmiany przepisów wejdą w życie już od 2023 roku. Jedną z nich jest konieczność rozliczania się ryczałtem przez osoby, które osiągają dochód poprzez wynajem mieszkania.

Jak tłumaczy w "Rz" Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w InFakt w umowie wynajmu mieszkania powinno wyraźnie wynikać, że opłaty za media obciążają najemcę. Jeśli umowa nie określa, że opłaty musi ponosić lokator, fiskus uzna, że przekazana na nie kwota jest przychodem właściciela, co na ryczałcie będzie oznaczać wyższy podatek.

Jak fiskus interpretuje umowy dotyczące opłacania rachunków przez lokatora?

"Rz" przytacza najnowszą interpretację Krajowej Informacji Skarbowej o którą wystąpił mężczyzna wynajmujący mieszkanie prywatnie. Z umowy wynikało, że najemca oprócz czynszu ponosił wszelkie koszty utrzymania lokalu, które przekazywał na konto właściciela, a następnie trafiały do wspólnoty i do dostawców energii elektrycznej i gazu.

Wynajmujący rozliczał się ryczałtem i jego zdaniem, jego przychody to czynsz od lokatora, ale opłaty za media już nie - bo on jedynie pośredniczy w płaceniu rachunków przez najemcę i nie ma z tego tytułu żadnego nagrodzenia. Fiskus zgodził się z stanowiskiem, ale m.in. dlatego, że zostało to dokładnie określone w umowie. Przy braku takiego zapisu - właściciel byłby obciążony podatkiem.

- Jeśli do ponoszenia opłat eksploatacyjnych zobowiązany jest najemca, warunek otrzymania bądź postawienia do dyspozycji nie jest spełniony. Zarówno gdy pieniądze są przelewane na konto wspólnoty i dostawców mediów bezpośrednio przez lokatora, jak i wówczas, gdy są wpłacane właścicielowi, ale pełni on jedynie funkcję pośrednika, przekazując środki uprawnionym podmiotom - czytamy w "Rz"

